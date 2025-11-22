彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博資訊分析指出，有三大風險威脅到美中雙方的貿易休兵能否持久。最近這次川習會沒有談台灣，但美方要提防中方對美國軍售台灣的反應。
風險一：一個架構，兩種解讀
第一個讓外界質疑休戰恐難維持的風險是，「川習會」後幾天裡，雙方對協議架構中的一些關鍵條款的說法不同，而且僅有部分真的履行；在芬太尼、關鍵礦物、農產品採構、TikTok等四個關鍵問題上，仍有分歧。
例如，對於芬太尼，美方說，中國將會「停止向北美運輸特定化學品，並嚴格管控向全球所有目的地出口其他特定化學品」，有了這個條件，才交換到降低10%關稅。北京則只是表示，在釜山川習會晤前的談判中，雙方已就「合作打擊芬太尼問題達成共識」。雖然北京有宣布建立向北美出口特定化學品實施許可證制度，但具體執行還待觀察。
關鍵礦物方面，華府表示北京將暫停10月9日宣布的關鍵礦產限制措施，實際上等於取消自2023年起實施的出口管制。但北京目前只暫停10月9日的限制措施一年，以及部分的去年12月禁令，其他限制都還有效，而且沒有跡象顯示，北京準備放寬過去幾年針對最終軍民兩用終端用戶的管制。
歧見也能在農產品採購上看到。美方聲稱中國已承諾具體的黃豆採購目標，可是中方僅表示，「雙方就擴大農產品貿易達成共識」。到目前為止，中方只採購了今年承諾黃豆採購量的大約六分之一。
關於TikTok，川習會之前，美國美國財政部長貝森特說，雙方已達成最終協議，川普與習近平將「完成」此案，讓出售TikTok的交易得以推進。但兩人會晤後，北京方面僅提到將與美方「妥善處理與TikTok相關的問題」。到現在，雙方均未透露出售進展的更多細節。
風險二：未盡之言
釜山川習會達成的所謂「協議」，無論兩方如何解讀，協議架構都沒有處理那些將持續令雙邊關係緊張的結構性摩擦。像是沒有觸及中國大陸結構性的經濟改革；美方也沒有明確回應中方所關的美國科技出口管制。
台灣問題是專家認為最有可能引發美中軍事衝突的關鍵之一。川普說他與習近平未討論台灣。11月14日美國宣布批准對台3.3億美元軍售時，中方的抗議相對克制。但彭博指出，但若軍售規模加大或武器開始交付，中方的態度恐將更為強硬。
風險三：歷史教訓
儘管川習會後釋放出積極的訊號，但由近期的歷史看，美中緊張局勢的緩和可能不會持久。無論是今年，還是第一次美中貿易戰期間，華府與北京曾多次同意採取降溫措施，但緊張局勢都在不久之後再次升高。回顧美中簽署第一階段貿易協議僅數周後，美國就提高了關稅，緊張局勢再次加劇；幾個月後，隨著新冠疫情在全球爆發，兩國關係跌至新低。
休戰能如何延續？
彭博分析，現在一個可能讓美中貿易休兵的因素是：華府似乎有意維持目前的降溫局面，並確保中國的關鍵礦物供應不中斷。這顯示美方可能願意忽視北京在協議執行上的不足，並調整自身政策以維持穩定局面。
川普做為協議的親自談判者，不太可能經由承認中方違背協議來招致外界檢視。此外，中國在關鍵礦產領域的持續主導地位，讓他們掌握著制衡籌碼，在美國確保有了替代來源之前，這可能會抑制美方的反應力度。而面對動盪的市場和美國國內種種政治壓力，川普可能也並不想進一步攪亂經濟局勢。
目前來看，休戰能否維持更多是取決於雙方的克制，而不是讓問題真正得到解決。
