彭博：美五角大廈點名阿里巴巴、百度 應列入中國軍事企業名單

彭博社報導指出，根據一封五角大廈致美國國會的信函顯示，美方認為包含阿里巴巴、百度及比亞迪公司等公司，均屬於「中國軍事企業」（Chinese military companies），應被列入援助中國軍事的「1260H」企業名單中。

彭博報導稱該封信發出的時間，大約在10月30日川習會前三週，副國防部長費恩柏格（Stephen Feinberg）於10月7日時，向國會軍事委員會主席告知此事。

彭博指出，目前仍無法得知這些公司是否已被五角大廈納入「1260H」名單中，但此消息對美國投資人來說已是重大警訊。費恩柏格也表示，還有其他5家公司也值得被列入名單，包含成都新易盛（Eoptolink Technology Inc.）、華虹半導體（Hua Hong Semiconductor Limited）等。

「1260H」名單是美國國防部依據《國防授權法》，自2021年起每年發布「中國軍事企業」，最新版本為川普上任前一個月更新，當時共列入逾130個企業。該名單的評斷標準為：是否直接或間接由中國軍方擁有或控制、促進中國軍民融合，以及在美國從事商業服務、製造、生產或出口等。

至於被列入1260H名單的企業，可能面臨多重影響，包括在美國國防相關合約上遭限制、可能被納入其他限制名單，以及各項成本增加等。

彭博表示，美國國防部對報導尚未有任何回應，被點名的阿里巴巴則發表聲明，稱遭列入名單毫無根據，並強調該公司非中國軍工公司，且被列入1260H條款名單不會影響公司營運；其他遭指控的公司則未回應。