彭博：習近平是今年美中關係大贏家 明年逼川普改變對台立場
美國總統川普年初重返白宮後，一度對中國進口商品課徵逾100%關稅，但很快就被中國回敬以稀土出口管制而被迫讓步。彭博新聞整理過去一年的美中關係發展，認為中國國家主席習近平是最大贏家，而他未來一年的目標會是迫使川普改變對台立場。
「彭博新聞」今日（12/29）刊登一篇題為「習近平的凱旋之年：直面川普，但難掩中國困境」（Xi’s Triumphant Year Staring Down Trump Belies Troubles in China）文章，整理過去一年的美中關係。
文中指出，在面對川普的關稅貿易戰時，中國的對抗籌碼可說是「無人能敵」，靠著「稀土霸主地位逼迫(川普)在關稅和出口管制上讓步」。此外，中國出口商品成功找到新買家，外貿順差首次突破1兆美元，而自家晶片業者也蓬勃發展，爭相在股市公開上市。
不僅如此，習近平在外交舞台上也展現強大面。今年9月廣邀20多位領袖在北京見證大規模閱兵。10月底又在南韓和川普舉行「川習會」，再次向外界證實中國已足以和美國平起平坐。
彭博在文章中形容：「對習近平來說，今年一開頭原本充滿挑戰，最後則是以勝利收尾。」
前中情局中國研究員、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）向彭博新聞表示：「對習近平來說，今年遠比他預期的更好。無論從任何角度來看，習近平的成果都比前一年更好。」
文中說，在川普已經拿不出更多關稅或晶片管制手段對付中國之際，習近平接下來就要逼迫川普政府在台灣政策上讓步。
哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）教授米德（Rana Mitter）說：「進入2026年後，習近平希望可以進一步迫使美國改變對台灣和科技方面的政策。如果他做得到這一點，中國可以承受關稅。」
《華爾街日報》今年9月在南韓「川習會」登場前曾報導指出，習近平正施壓要求川普改變對台聲明，從以前的「不支持台獨」改為「反對台獨」。
雖然「川習會」事後聲明未提及台灣，但外界分析認為，習近平會趁川普明年4月出訪中國時進一步施壓。
儘管習近平今年看似在對美關係上打了一場勝仗，但彭博在這篇分析文章指出，中國最大的隱憂還是國內經濟問題。文中說，中國的經濟動能正在衰退，「投資正邁向1998年以來的首次年度萎縮，零售業銷售成長速度跌至非疫情期間的最差水準，在看不到盡頭的房地產危機拖累下，11 月新建住宅價格進一步下跌」。
此外，中國政治圈的緊張氣氛也居高不下。繼針對解放軍的人士清洗活動後，今年被習近平打貪落馬的高層官員也創下新高紀錄。分析認為，針對中共內部的忠誠度清洗，會在明年10月加劇，屆時進入習近平2027年尋求連任國家主席第四任期倒數1年。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說：「對中國而言，國內紛亂更甚於外部。」
報導指出，雖然目前無任何證據顯示，習近平的統治地位可能受到挑戰，但外界開始質疑，中國內部紛亂是否會影響其軍隊及針對台灣的備戰能力。
