彭博：若中國加強施壓 日本將深化與美同盟、可能加強對中科技管制

2025年10月28日，日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本首相高市早苗將台海局勢與日本的「存亡危機」連結，中國迅速反擊，並祭出經濟手段。《彭博新聞》分析，若中國加強施壓，日本可能更仰賴美國及其他盟友。

中國目前動用的經濟手段包括警告遊客勿前往日本、暫停恢復水產品進口、暫停電影上映等等。日本則遵循一貫策略：避免以牙還牙，並保持溝通管道暢通，盼緊張情勢能隨著時間過去而緩和。

分析指出，若僵局持續，日本很可能與美國及其他志同道合的夥伴密切協調行動。

前美國駐港澳總領事、現任智庫「亞洲集團」（The Asia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示，日本仍在尋求降溫途徑，而非刻意升級衝突，然而，「若中國繼續加強施壓，情況可能改變」。

廣告 廣告

美方已表態支持日本。美國大使葛拉斯（George Glass）已多次發文力挺東京，並呼應川普先前答應高市可提供「任何協助」的承諾。

日本可行手段：加強管制半導體設備出口

彭博新聞指出，科技是美日可能合作的領域之一，日本可能考慮加強管制半導體製造設備出口。相關產品佔去年日本對中國出口的10%以上。

彭博情報資深技術分析師若杉昌宏（譯音，Masahiro Wakasugi）指出，日本不像中國可強力控制企業，若政府未明確執行出口管制政策，許多對中國高度依賴的公司恐不願配合。

他表示：「如果日本能獲得美國協助，情況將完全不同。兩國聯手掌握全球關鍵晶片製造供應，可對中國晶片產業造成更嚴重的影響。」

分析：中國經濟報復反有利於高市

高市7日在國會答詢表示，如果中國以軍艦與武力企圖奪取台灣，可能構成日本安保法制中可動用集體自衛權的「存亡危機事態」，但實際決策仍須視當時情況而定。中國已多次要求高市首相收回發言，但高市迄未回應。

彭博經濟學分析師木村太郎（譯音，Taro Kimura）認為，向來立場保守的高市如果應北京要求收回發言，可能被支持者視為過於軟弱；中國的經濟報復反而可能對她有利。

木村指出：「遊客減少甚至可能緩解勞動力短缺問題，並降低服務業的通膨壓力。」

不過，日本仍面臨中國恐祭出稀土出口限制的風險。北京2012年因釣魚台（日本稱尖閣群島）問題與日本陷入爭議時，就首度採用該手段。

日本近年已開始分散稀土來源。曾派駐中日的前美國外交官、全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan則表示：「若北京限制供應（稀土），東京很可能向華府尋求協助，或透過第三國取得關鍵礦產。」

不過日本能源經濟研究所（IEEJ）資深研究主任佐佐木忠則指出，由於電動車與再生能源需求激增，日本過去10年對中國稀土的依賴已自60%增至70%。

日本可能擴大尋求盟邦支持

彭博新聞分析，北京這次不太可能對日本全面禁運稀土，因為不希望引發市場動盪。不過，北京仍有其他手段對日本加強施壓。

德國馬歇爾基金會專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「中國不太可能全面禁止對日出口稀土，但可能採取行政手段，例如延遲批准，或在出口文件方面提高要求。」

如果爭端持續，日本可能尋求更廣泛的外交支持。Jeremy Chan表示，東京會向七大工業國集團（G7）夥伴尋求協助，同時也可能加強直接與北京接觸。他表示，日本仍非常不願直接對中國施以報復。

日本維新會參議員石平指出，日中爭端突顯日本必須進一步降低對中依賴。

石平在中國出生成長，2007年入籍日本，目前已被中國禁止入境。他表示，北京經常模糊政治與商業的界線，與中國做生意的前景已更難預測，「對此，我們的結論是，必須接受一定程度的經濟脫鉤」。

更多太報報導

昔日鐵粉變黑粉 川普稱MAGA眾議員葛林「辭得好」

暗示可對日動武？中國引聯合國憲章「敵國條款」遭批雙標

【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機