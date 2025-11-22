彭博：若中國加強施壓 日本將深化與美同盟、可能加強對中科技管制
日本首相高市早苗將台海局勢與日本的「存亡危機」連結，中國迅速反擊，並祭出經濟手段。《彭博新聞》分析，若中國加強施壓，日本可能更仰賴美國及其他盟友。
中國目前動用的經濟手段包括警告遊客勿前往日本、暫停恢復水產品進口、暫停電影上映等等。日本則遵循一貫策略：避免以牙還牙，並保持溝通管道暢通，盼緊張情勢能隨著時間過去而緩和。
分析指出，若僵局持續，日本很可能與美國及其他志同道合的夥伴密切協調行動。
前美國駐港澳總領事、現任智庫「亞洲集團」（The Asia Group）管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示，日本仍在尋求降溫途徑，而非刻意升級衝突，然而，「若中國繼續加強施壓，情況可能改變」。
美方已表態支持日本。美國大使葛拉斯（George Glass）已多次發文力挺東京，並呼應川普先前答應高市可提供「任何協助」的承諾。
日本可行手段：加強管制半導體設備出口
彭博新聞指出，科技是美日可能合作的領域之一，日本可能考慮加強管制半導體製造設備出口。相關產品佔去年日本對中國出口的10%以上。
彭博情報資深技術分析師若杉昌宏（譯音，Masahiro Wakasugi）指出，日本不像中國可強力控制企業，若政府未明確執行出口管制政策，許多對中國高度依賴的公司恐不願配合。
他表示：「如果日本能獲得美國協助，情況將完全不同。兩國聯手掌握全球關鍵晶片製造供應，可對中國晶片產業造成更嚴重的影響。」
分析：中國經濟報復反有利於高市
高市7日在國會答詢表示，如果中國以軍艦與武力企圖奪取台灣，可能構成日本安保法制中可動用集體自衛權的「存亡危機事態」，但實際決策仍須視當時情況而定。中國已多次要求高市首相收回發言，但高市迄未回應。
彭博經濟學分析師木村太郎（譯音，Taro Kimura）認為，向來立場保守的高市如果應北京要求收回發言，可能被支持者視為過於軟弱；中國的經濟報復反而可能對她有利。
木村指出：「遊客減少甚至可能緩解勞動力短缺問題，並降低服務業的通膨壓力。」
不過，日本仍面臨中國恐祭出稀土出口限制的風險。北京2012年因釣魚台（日本稱尖閣群島）問題與日本陷入爭議時，就首度採用該手段。
日本近年已開始分散稀土來源。曾派駐中日的前美國外交官、全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan則表示：「若北京限制供應（稀土），東京很可能向華府尋求協助，或透過第三國取得關鍵礦產。」
不過日本能源經濟研究所（IEEJ）資深研究主任佐佐木忠則指出，由於電動車與再生能源需求激增，日本過去10年對中國稀土的依賴已自60%增至70%。
日本可能擴大尋求盟邦支持
彭博新聞分析，北京這次不太可能對日本全面禁運稀土，因為不希望引發市場動盪。不過，北京仍有其他手段對日本加強施壓。
德國馬歇爾基金會專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「中國不太可能全面禁止對日出口稀土，但可能採取行政手段，例如延遲批准，或在出口文件方面提高要求。」
如果爭端持續，日本可能尋求更廣泛的外交支持。Jeremy Chan表示，東京會向七大工業國集團（G7）夥伴尋求協助，同時也可能加強直接與北京接觸。他表示，日本仍非常不願直接對中國施以報復。
日本維新會參議員石平指出，日中爭端突顯日本必須進一步降低對中依賴。
石平在中國出生成長，2007年入籍日本，目前已被中國禁止入境。他表示，北京經常模糊政治與商業的界線，與中國做生意的前景已更難預測，「對此，我們的結論是，必須接受一定程度的經濟脫鉤」。
更多太報報導
昔日鐵粉變黑粉 川普稱MAGA眾議員葛林「辭得好」
暗示可對日動武？中國引聯合國憲章「敵國條款」遭批雙標
【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機
其他人也在看
潘孟安透露台美日關係超好！「共飲清酒、喝蘋果汁」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在中國因日本首相高市早苗「台灣有事」發言抵制日本水產品進口下，國民黨主席鄭麗文最近示警，指出台灣當前情勢嚴峻，如果...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 1 天前
陸駐日使館引述聯合國憲章「敵國條款」 疑指有權對日動武
大陸駐日大使館21日在社群媒體X上引用《聯合國憲章》中設立的敵國條款，疑暗示大陸可在一定條件下直接對日本動武而無須安理會授權。中天新聞網 ・ 1 天前
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 1 天前
時機敏感！日本天團臨時喊卡上海、香港演唱會 連台灣也不來了
日本天團柚子（YUZU）原定12月8日將在台灣開唱，然而主辦單位今天（11/22）卻突然宣佈，因「不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次」，除了台北場，包括香港、上海也一併取消，時值中日關係緊張之際，此舉不僅讓樂迷錯愕，也引發政治聯想。太報 ・ 22 小時前
衝日本玩！明年第一季團費最高降10％ 櫻花季略低3％-5％
明年初衝日本旅遊！中華民國旅行業品質保障協會今天（21日）公布明年1月到3月的各線旅遊團費參考，其中台灣人最愛去的日本受日圓匯率低檔、以及中共不讓中國人赴日旅遊，我國赴日本團費最高降10%、櫻花季也能略低3%到5%。品保協會今天指出，就赴日本旅遊統計，2025年全球旅遊數字，國際旅客人次已超過疫情前自由時報 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
香港取消中學生赴日交流 稱確保師生安全
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國反制，香港跟進。香港教育局向港媒證實，以安全為由退出今年日本官方舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，也就是取消下月派中學生赴日交流。另外，有香港學校通知日方取消原定下月的高中訪港交流團。中央社 ・ 21 小時前
國安報告 陸日陷各述立場僵局 美日演訓規模擴大
國安局24日將赴立法院進行「台日安全情勢」專案報告，書面資料已送進立法院。報告指出，中方透過複合式手段及「以商逼官」方式，施壓日本撤回言論，日本方面則堅定立場，雖派員訪陸盼緩和局勢，但兩國陷入「各述立場」僵局，矛盾短期不易轉圜。國安局也發現，近日美日在東海及沖繩周邊的演訓規模，較以往擴大。中時新聞網 ・ 10 小時前
大撒幣！日宣布20兆振興經濟方案 發買米券、18歲以下給4千
日本政府今在內閣會議正式通過總額約21.3兆日圓（約4.25兆台幣）的新經濟對策，涵蓋地方補助、電力與天然氣費用補貼、強化國防及推動經濟成長等多項措施，為新冠疫情後規模最大振興經濟方案。中天新聞網 ・ 1 天前
經濟施壓日本 會令中國民眾先蒙其害
在近期的台灣議題上，日本首相高市早苗因公開挺台引發中國政府與官媒的強烈不滿和反制。中國再度掀起「懲罰日本」、「抵制日貨」的呼聲，彷彿經濟封鎖日本便能成為政治施壓的手段。然而，最終承受衝擊的很可能不是日本，而是以中國普通民眾為主的消費者。畢竟，中國與日本的經濟緊密度極高，日本不只是中國的重要外資來源，更深度在中國製造業、消費領域與社會生活之中作用巨大。在這樣的關係下，以經濟手段回應政治爭端絕非明智。 21世紀 政治爭端應和經貿互動分開 世界在20世紀歷經兩次毀滅性的大戰，深刻教訓之一，就是政治衝突不應全面牽連經濟。經貿互動之所以重要，不只因為它帶來財富，而是它在國家間形成相互依存，降低誤判與戰爭風險。這是現代國際秩序的基本共識。 即便在當代，也存在許多政治立場相近、甚至是盟友的國家彼此仍然發生貿易摩擦。例如美國前總統川普在任內，對包括日本、韓國、加拿大與歐盟等盟友大幅提升關稅，並要求重新談判許多既有的協議。即便是美國最重要的盟友，依然會被課以重稅並面臨經貿壓力。 然而，無論摩擦如何激烈，西方各國仍能維持經濟往來，因為在全球化下，過於情緒化的經濟封鎖只會導致雙輸。貿易衝突可以談判，但經濟連中央廣播電台 ・ 1 天前
劉黎兒觀點》脅迫無效！中國禁陸客團制裁日本反成神助攻 日本觀光更清淨賺更多
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗有關台灣有事可能構成日本存亡危機事態的發言引起中國大怒，中國要求道歉及撤回發言外，還放任大阪總領事發文要斬首高市等，美國駐日大使葛拉斯數度挺日，指出中國自曝本性，一直沒表態的華府國務院也於21日開始牽制中國，而且「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也譴責中國，中國對日威脅恐嚇，不斷升級，尤其在經濟方面等於官方主導沒收訪日陸客團或禁止尚未真的恢復進口的日本水產等，這樣懲戒日本，有效嗎？沒有陸客的日本今後顯然將成為日本觀光最大強項，一條龍讓日本賺不到錢的陸客團排擠效果太大了！ 高市首相多少仗勢自己的史上第二高支持率而逐漸展現早苗色彩，也因此在國會答詢時都在官僚準備的稿子之外，總會添加一些自己的語言，讓國民易解且印象深刻，有關台灣有事答詢，高市認為沒有超出日本政府至今立場，頂多是比較具體舉例而已，拒絕撤回，也不會道歉，雖然日本在外交事務層次上派出外務省亞太局長到北京說明而遭中國亞洲局長擺出教訓姿態等，中國對日本非難不斷升高，中國恐嚇本色不斷暴露，造成原本不挺高市鷹派作法的左傾想法的人也對中國反感加深！ 高市自認只是說了「台灣有事可能構成日本存亡危機事態新頭殼 ・ 1 天前
中國全面性報復日本為何獨漏「稀土」？ 談判專家揭北京最深心思
針對日本首相高市早苗涉及台海安全的強硬表態，中國已迅速展開一系列精心策劃的報復行動。《彭博社》分析指出，北京這波制裁的重點不在於最極端的「稀土牌」，而是鎖定日本企業賴以生存的中國市場通路、觀光客源與文化交流，試圖在不損及自身國際信譽的前提下，對日本造成持久的經濟壓力。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 21 小時前
無懼中國紅色通緝！ 沈伯洋現身國際刑事法院｜#鏡新聞
中共日前以「分裂國家罪」為由，對反共色彩鮮明的民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令；中國央視還大篇幅報導，呼籲海內外華人一同進行檢舉。但沈伯洋似乎沒在擔心，這回他遠赴荷蘭出席國際刑事法院，將分享中國的認知作戰威脅，他也強調台灣會跟所有民主同盟站在一起，因為「對抗獨裁不能沉默」。鏡新聞 ・ 19 小時前
日本業者看中國旅遊警示 有人淡定有人擔憂
（中央社東京22日綜合外電報導）中國與日本發生外交爭端，並在本月中旬起建議公民不要赴日旅遊後，東京部分店家不以為意，不過以中國遊客為主要客源的旅宿業者已陸續接到取消通知，並對此感到擔憂。中央社 ・ 21 小時前
川普下通牒 逼烏簽28點計畫
川普政府力推結束俄烏衝突「28點計畫」，要求烏克蘭割地裁軍，讓烏克蘭與歐洲國家大感震驚！此外白宮日前還對烏國施壓，要求它在感恩節（27日）前接受這項提案，否則將會失去美方的支持。工商時報 ・ 10 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 23 小時前
不理中國！AIT處長、潘孟安用「清酒」舉杯 喊話「台美對日本的支持堅定不移」
中日關係因為首相高市早苗「台灣有事」言論而升溫，中國19日更宣布暫停辦理日本水產品進口手續，總統賴清德昨（20）日分享自己的午餐是「壽司和味噌湯」，還標註食材是來自日本的海鮮，藉此表達對日本水產品的支持。AIT處長谷立言今日則透露，與總統府秘書長潘孟安用「清酒舉杯」，慶賀美台之間歷久彌新的溫暖情誼，以及大家對日本堅定不移的共同支持。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
爺騎車接放學孫 遭高速撞飛 醉男肇逃被圍堵
爺騎車接放學孫 遭高速撞飛 醉男肇逃被圍堵EBC東森新聞 ・ 15 小時前