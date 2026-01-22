彭博：蘋果將改造Siri 升級為AI聊天機器人

（中央社紐約21日綜合外電報導）彭博今天報導，蘋果（Apple）計畫在今年稍晚改造Siri，將這個數位助理轉型為公司首個人工智慧聊天機器人。

報導引述知情人士指出，這個代號為Campos的聊天機器人將深度嵌入iPhone、iPad與Mac作業系統，並取代目前的Siri介面。

Siri的重整是蘋果追趕其他大型科技公司AI進展的關鍵環節；蘋果2024年推出的初版Apple Intelligence反應平平。

本月稍早，蘋果與Google達成協議，將使用其Gemini 模型來驅動Siri，這對同時擁有自家智慧型手機產品線的Alphabet旗下Google而言，是一項重大勝利。

報導指出，Campos將運行Google客製化模型的高階版本，效能可與Gemini 3相比，該模型在蘋果內部被稱為 Apple Foundation Models第11版。

聊天機器人的完整功能將於今年稍晚推出，Campos將同時支援語音與文字輸入模式，並成為蘋果下一代作業系統中最主要的新功能。

另外，The Information今天報導，蘋果正在研發一款 AI驅動的穿戴式胸針，配備多顆攝影鏡頭、喇叭、麥克風與無線充電功能，最快可能於2027年推出。（編譯：鄭詩韻）1150122