《彭博》走訪「台灣有事」最前線！與那國島居民質疑：這裡還能住多久

日本距離台灣最近的地方，天氣晴朗時，110公里外的台灣輪廓甚至可以直接用肉眼看見。不過也因為與那國島距離台灣太近，這裡幾乎就是「台灣有事」時的日本最前線。《彭博新聞》記者日前就親自走訪這座小島，了解自衛隊在此處的部署與當地居民的心聲。

​《彭博》指出，時任美國眾院議長裴洛西在2022年訪問台灣時​，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習。解放軍的飛彈甚至落入與那國島附近海域，凸顯了這裡地處日本西南防衛最前線的地位。​現年63歲的與那國町議員那原繁對《彭博》表示：「如果這個島嶼成為目標，無論有沒有自衛隊，它都會是目標。但如果沒有自衛隊，敵對國就會直接佔領這裡，所以防禦還是有其必要。」​

廣告 廣告

如果要從東京前往僅有1700名人口的與那國島，必須先坐飛機前往沖繩的那霸機場，然後再轉搭螺旋槳飛機飛個1個半小時左右才能到達。不過日本首相高市早苗在東京的發言激怒中國後，距離東京非常遙遠的這座小島卻也面臨自衛隊增防的壓力。

2022日本防衛白皮書標示將部隊部署於西南地區，包括鄰近台灣的與那國島。（取自2022《日本的防禦》)

《彭博》指出，其實與那國町議會早在2008年就決議要求引進自衛隊，日本政府則在2016年設立陸上自衛隊駐屯地，目前有230名自衛隊員負責沿岸監視和電子情報蒐集，明年預計還將引進干擾敵方空軍雷達的對空電子戰裝置，屆時隊員將再增加30人左右。未來甚至計畫部署能從地面攻擊敵方戰機和攔截巡弋飛彈的中程地對空飛彈。

部分島民心聲：這裡還能住人嗎？

《彭博》記者是在12月初到訪與那國島，4日傍晚設置參加了自衛隊為當地居民舉行的自衛隊部署計劃說明會。防衛省派來的代表說明大約半小時後，現場還進行了長達一個半小時的問答環節，大約80位民眾參與。當地居民認為，自衛隊的軍備擴張只會讓他們更加緊張，甚至質疑還能在島上住多久。沖繩防衛局企劃部長下幸藏則向居民強調：「這是為了防衛而部署的裝備。」

不過《彭博》也指出，這場說明會是應與那國町長上地常夫的要求所舉行，反對自衛隊擴編的居民其實只是少數。上地常夫在今年8月的選舉中，與另一位參選人、前町長糸數健一都主張積極推動防衛力強化，不過上地主張應該公開資訊，結果上地以557票擊敗僅獲506票的糸數，反對與那國自衛隊擴編的田里千代基只獲得136票。

台灣vs.與那國島地緣、戰略示意圖

《彭博》指出，其實自衛隊2016年在此開設駐地後，當地人口從1489人增加到1686人，自衛隊員與當地居民的交流也日益頻繁，每年夏天還會舉行運動會。上地町長上個月在防衛大臣小泉進次郎前來視察自衛隊著地時，也當面請求小泉讓駐紮的自衛隊員能攜帶家眷移居此地。上地常夫在接受《彭博》採訪時強調嚇阻力的重要性，表示「讓自衛隊駐紮在與那國島果然還是有其必要」。

贊成自衛隊進駐者，也不贊成部署飛彈

不過上地也表示，由於當地居民對於自衛隊進駐感到「精神上的負擔」，因此他對大幅增強軍備也抱持謹慎態度，認為「增加部署在宮古島和石垣島的地對艦飛彈並不是很好」，強調「如果有任何計畫，希望所有資訊都能公開」。曾參與爭取自衛隊進駐與那國島的糸數前町長則說，即便自衛隊已經進駐還是遠遠不夠，主張自衛隊應該在與那國島也部署地對艦飛彈，甚至與美軍、台灣軍方共同演練，才能構成「完美的嚇阻力量」。

新潟縣立大學的國際關係教授畠山京子指出，日本自衛隊在西南諸島的部署，是「向中國發出訊號，表明一旦發生區域衝突，日美有可能合作，也有可能支援台灣」。她認為，「如果日本拒絕美國的要求，同盟關係就會結束」，因此一旦發生衝突，日本將不得不支援美國。

新美國安全中心的研究員法蘭茲-史蒂芬·加迪（Franz-Stefan Gady）指出，一旦台灣有事，與那國島的電子戰部隊可以癱瘓試圖包圍台灣或進入太平洋的中國軍隊，並向日美部隊提供精確的攻擊目標資訊。但加迪也承認，由於此處與台灣非常接近，與那國島的電子戰部隊「很容易成為敵方早期攻擊的重要目標」。

昔日美軍登陸戰場，老一輩反對戰爭

《彭博》指出，日本政府目前已在沖繩本島增加部署自衛隊，包括陸上自衛隊去年3月在宇流麻市部署沖繩本島首支地對艦飛彈部隊，目前包括與那國島、石垣島、宮古島也都自衛隊駐地。因為沖繩在二戰末期曾發生與美軍之間的激烈地面戰，因此當地居民對於增強防衛能力抱持複雜心情。沖繩二戰後曾由美國管理很長一段時間，直到1972年才歸還日本。

住在宇流麻市基地附近、現年73歲的照屋寬之表示，他從報紙上得知自衛隊的部署計畫後，就感到非常憤怒，心想「難道又要讓沖繩成為戰場嗎？」他出生於美軍統治時期，從小就深刻感受到沖繩與日本本土之間的經濟差距。照屋的3位伯父和祖父的弟弟都在戰爭中喪生，遺骨至今沒能找到。他對《彭博》表示：「戰爭結束後，我們好不容易才重新站起來，如果再發生戰爭，沖繩又會是第一個犧牲品。」

​照屋寬之也是當地「守護生命免於飛彈部署的宇流麻市民會」的一員，曾經上街抗議日本政府的沖繩政策，強調在緊急情況下，疏散計畫所使用的機場和港口都可能成為攻擊目標，強調「一旦發生戰爭，我們將無處可逃」。照屋寬之說，日本與中國簽訂了和平友好條約，雙方還擁有許多姊妹市，現在卻將飛彈對準中國，這是非常不合理的，應該透過外交來建立關係。

不過自民黨的市議員新垣亞矢子對《彭博》表示，沖繩縣民「理所當然認為」應該加強嚇阻力。她說，那些反對增加國防經費的人會說「要透過協商、對話來交流」，但中國是一個會聽取意見的國家嗎？顯然並不是。

更多風傳媒報導

