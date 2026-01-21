彭博：黃仁勳月底將赴中國 欲敲開市場大門

輝達執行長黃仁勳去年7月參加中國鏈博會開幕式，他在場外受到民眾包圍合照。路透社資料照片



美國「彭博新聞」今日（1/21）報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於本月底赴中國參加公司尾牙活動。據悉，黃仁勳此行還將前往北京，目前尚不清楚是否會和中國官員見面，爭取開放輝達H200晶片銷往中國市場。

彭博新聞（Bloomberg News）引述消息人士指出，黃仁勳會在農曆年前赴中國和當地的輝達員工慶祝尾牙。知情人士同時透露，黃仁勳也可能前往北京，但目前並不清楚是否會和中國高層官員會面。該消息來源說，黃仁勳的行程仍可能會依照會面安排進度有所調整。

彭博報導指出，黃仁勳通常會在農曆春節前赴中國參加公司尾牙。他今年1月時也因為此行程安排而缺席了美國總統川普的就職典禮。黃仁勳去年7月曾造訪北京，並與國務院副總理何立峰和商務部長王文濤會面。

黃仁勳這次的尾牙行程格外受到關注，因為日前傳出北京當局出於安全考量，將禁止軍方、敏感政府機構、重要硬體設施和國營企業採購使用H200晶片。彭博在報導標題上特別點出，黃仁勳正努力重新敲開中國市場大門。

去年12月初，美國總統川普宣布允許輝達銷售更先進的H200晶片至中國市場，並將向輝達收取25%營收分成。輝達原本預期中國客戶會下訂超過100萬顆H200晶片訂單，其生產商也已經全面加大產量，預計3月交貨。

《金融時報》上週引述兩名知情人士指出，輝達首批為中國客戶提供的H200晶片已運抵香港。不過中國海關官員上週二（1/13）約見深圳物流公司的代表，要求他們不要提交H200晶片進口的報關文件。目前並不清楚此禁令是否臨時性質。消息人士說，輝達對此狀況感到意外，供應商也暫停生產，以避免損失。

路透社也引述3名知情人士透露，中國海關總署上週下達指令，禁止輝達H200晶片進入中國。

