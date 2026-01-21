彭博：黃仁勳計畫一月下旬訪中 以盼重啟中國市場

圖為輝達執行長黃仁勳資料照。 圖：截自COMPUTEX直播影片

[Newtalk新聞] 據《彭博社》周二（20 日）引述一位消息人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計劃一月下旬前往中國，尋求重啟這塊人工智慧（AI）晶片的關鍵市場。

報導指出，黃仁勳將在二月農曆新年前訪中參加公司尾牙聚會，並預計將訪問北京，目前仍不清楚他是否會與中國高階官員見面，而他的計劃仍可能會根據會面是否得到確認而改變。

先前，川普政府正式批准向中國出售輝達第二強大的 H200 晶片，儘管華府內部的對中「鷹派」表示擔憂。然而，據《路透社》報導，中國海關當局在 1 月 14 日表示，H200 晶片不允許進入中國，目前仍在評估要放行多少晶片進口。黃仁勳此次訪中，目的正是為自家晶片的出貨來鋪路。

黃仁勳曾多次強調，中國是高潛力的 AI 市場，預估未來幾年規模可達 500 億美元，對美國企業是巨大商機，但先前受到美國出口管制影響，致 H20 等晶片在中國銷售受阻。

此外，中國目前也正致力於發展本土晶片產業，減少對美國的依賴。然而，就目前而言，中國本土廠商的晶片性能仍無法與輝達的處理器相媲美，儘管 H200 晶片相較於美國市場的輝達晶片落後一代，但性能仍優於中國本土產品。

