彭双浪主持電腦公會6年卸任，把Computex燒成熱灶：最頭痛不是沒人來，是找不到足夠場地容納所有人

友達（2409）董事長彭双浪擔任台北市電腦公會（TCA）理事長六年後，於周一（12/15）卸下職務，新任理事長將由新一屆理監事於本周選出。 彭双浪致詞時表示，除了感謝六年來所有會員、理監事夥伴、政府長官與公會同仁的支持與信任，讓公會在全球局勢劇烈動盪的年代，依然同心走過，並點出AI、淨零、通訊與機器人，將是台灣科技業下一個十年的關鍵軸心。 他也期許，電腦公會繼續扮演「政府最信賴的產業夥伴」與「台灣ICT（資通訊）產業的重要推手」。

台北市電腦公會1974年成立，童子賢、黃崇仁、施振榮曾任理事長

台北市電腦公會成立於1974年，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，近年關注智慧台灣建設、投身台灣國際形象及城市科技外交推動，關懷網路安全及人工智慧倫理、致力縮小城鄉數位落差、探索可行清潔能源政策，在追求台灣資訊產業永續競爭力的同時，也致力協助台灣成為優質科技人文社會。

電腦公會將朝著國際化、專業化、永續化不斷精進，努力邁向「台灣ICT產業動力」、「世界級產業公會」的立會願景。

彭双浪主持電腦公會六年，歷經疫情、地緣政治、AI崛起

現年66歲的彭双浪在致詞時回顧，過去六年是1945年二次大戰結束以來，全球政治、經濟、氣候與科技四大議題同時震盪，最劇烈的時期，其中新冠疫情中斷了人流與貿易鏈，迫使全球經濟重新洗牌。

第二，地緣政治風潮大起，使得產業鏈重組、科技戰與供應鏈安全…都成為台灣科技業的核心議題。

第三，全球都無法免於AI大浪，且隨著生成式AI崛起，讓「無AI、不足以談未來」成為產業共識。

第四，氣候變遷成為科技業顯學，且極端氣候提醒大家，綠電與能源轉型勢在必行。

他認為，在這樣的大環境下，台灣資通訊產業一次又一次站上國際舞台的焦點，而台北市電腦公會也在挑戰中不斷創新及前進。

他見識到「什麼叫團結力量大，我們ICT產業真的是就像一家人」

彭雙浪也回顧，他在這六年理事長任內，有三個見識，其中之一就是「見識到什麼叫做團結力量大，我們ICT產業真的是就像一家人，大家團結在一起。你看我們做了非常多的事情，當然也緊緊的扣住產業趨勢，帶領台灣在第四次工業革命展現出我們的力量」。

「我只講一個，Computex（台北國際電腦展）這兩年爆紅，就是最有力的證明！」

「現在最頭痛的問題，不是找不到人來參展。現在最頭痛的問題是找不到足夠的場地，讓所有想要參展的人，都能把他們好的方案都展示出來。」

數發部長林宜敬與環境部長彭啟明，都曾是電腦公會理監事

數位發展部部長林宜敬與環境部長彭啟明，周一也應邀出席並致詞，兩人在2024年5月入閣前，都曾是台北市電腦公會的理監事，也長期參加公會活動，林宜敬還說了一個小故事。

他提到，十多年前他自己的事業受惠於台北市電腦公會頗多，「我們（公司）在日本的中學補習班產業，大概有70%的市佔率，還有十幾家中大型的連鎖補習班，都是用我們公司的語言教學軟體，一切的成功就是來自於TCA的幫忙」。

「在2011年我參加了一場由TCA（台北市電腦公會）舉辦的日本數位產業參訪團，我跟團去那邊，就開始了我在日本的事業。最高的時候，我們公司大概有70%的營業額是來自日本，我一直會想到TCA。」

「所以，我今天就像理事長一樣很有感觸，我也很感動，我本身就是這個使用者的見證。」

林宜敬指出，台北市電腦公會積極推動5G、AIOT、生成式AI、智慧交通、資安與節能減碳等關鍵領域，建立合作平台為產業發聲，改善採購制度並協助補足人才缺口，也透過國際活動讓世界開展到台灣的技術實力，成為產業穩健而且值得信賴的力量，期待未來大家一同努力，讓台灣在全球科技舞台上更加耀眼。

環境部長彭啟明也細數過去與TCA的連結，從成立台灣氣候聯盟到擔任環境部部長，感謝公會團隊給予許多協助。環境部正努力推動數位化治理，未來希望TCA會員支持，讓台灣環境更好。

