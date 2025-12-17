彭双浪交棒 陳俊聖接電腦公會

在地緣政治動盪、供應鏈重組壓力升高之際，台灣資通訊產業迎來關鍵交棒時刻。電腦公會理事長彭双浪卸任，由宏碁董事長陳俊聖接棒，陳誓言持續向政府反映實際需求，「該說的要敢說，也要說得清楚。」

敢言也要能言 陳俊聖：國際化成最大考題

台北市電腦公會17日召開第18屆第1次理監事會，順利選出常務理監事與監事會召集人，並完成新舊任理事長交接。如市場預期，陳俊聖獲推舉出任理事長，正式接下公會舵手，帶領台灣資通訊產業，迎戰新一輪外部挑戰。

陳俊聖預告，電腦公會將持續與政府充分溝通，聚焦人才培育、數位轉型、政府採購等產業高度關注議題，並向政府反映第一線聲音，同時凝聚會員共識，讓台灣產業在變局中維持競爭力，並加速國際化腳步。

「產業需要什麼就要清楚表達，該說的要敢說，也要說清楚。」他直言，面對全球地緣政治緊張、供應鏈重組加速，深化國際布局將是台灣資通訊產業無法迴避的考驗，盼以有效溝通讓政策與產業發展真正對齊。

胡書賓（右前2）、簡志誠（左前1）加入電腦公會第18屆常務理事。（電腦公會提供）

華碩胡書賓、中華電信簡志誠加入常務理事

電腦公會第18屆理監事名單有新面孔，常務理事共有8席，除了友達董事長彭双浪轉任，華碩共同執行長胡書賓、中華電信董事長簡志誠首次加入，和碩董事長童子賢、力晶電董事長黃崇仁、台達電董事長鄭平、達發董事長謝清江、光寶資訊及消費電子事業群總經理徐建中則續任。