彭双浪：台灣需全球布局 以產業聚落與當地政府對話

（中央社記者潘智義台北15日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，因應美國、中國及其他供應鏈需求，台灣未來需要更全球化的布局。台灣產業要走出去，形成產業聚落，才能與當地政府對話。

台北市電腦公會今天舉行會員大會，彭双浪會後受訪指出，贊同台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）推動橫跨亞、美、歐3大洲的海外科學園區計畫。他說，過去幾年台灣產業在東南亞做很多布局，除了東南亞以外還有很多地方可以考慮。

彭双浪認為，美國用關稅手段，讓大家到美國製造，做在地供應，其他地區也可能模仿美國，東協或歐盟都有可能，形成區域經濟模式，台灣未來需要更全球化的布局。

彭双浪指出，人工智慧（AI）必定是時代趨勢，未來應用一定愈來愈廣，不論百工百業，還是日常生活、公司營業都會用到AI工具。台灣今年資通訊產業內外銷都不錯，受AI新浪潮幫助，台灣資通訊產業順利搭上列車，從半導體、伺服器到其他AI應用，預期明年AI仍將熱烈發展，但能否像今年的成長速度尚難預料。

他解釋，資通訊產業對明年樂觀預期，明年台北國際電腦展展位不夠，簡直是爆棚，缺非常多的展位，大家在AI浪潮下都想占有一席之地，讓全世界都看得到台灣。（編輯：張良知）1141215