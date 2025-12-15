彭双浪：AI急速增溫 資通訊產業躬逢其盛

（中央社記者潘智義台北15日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，擔任6年理事長，即將卸任，期間人工智慧（AI）急速增溫，資通訊產業躬逢其盛，促使近兩年台北國際電腦展爆棚，找不到夠大的場地辦台北國際電腦展。

台北市電腦公會今天舉行會員大會，並改選理事長，彭双浪致詞表示，自己任內有3個見識、3個感謝。其中，見識到團結力量大，資通訊產業（ICT）像一家人，做非常多事，扣緊產業趨勢，帶領台灣在第四次工業革命邁向理想，從近兩年台北國際電腦展爆棚即可感受深刻。

彭双浪指出，疫情期間，公會對政府提出很多建言，都獲採用；美國總統川普推對等關稅，「搞得大家頭很疼」，但資通訊產業發揮軔性組織，讓台灣資通訊產業更受全球重視，面臨AI潮流也躬逢其盛。

他說，他見識公會員工無所不在的服務，讓政府部門放心，除台北國際電腦展，還有未來科技館辦得有聲有色，疫情期間把展會辦到線上，透過展會服務方式大調整，即便疫情期間業績仍持續成長。

他強調，他也見識到政府對產業的用心，不但採訥建言，更提供政策參與討論、制定。例如，台北市電腦公會參與數位台灣、智慧國家政策制定，感謝數發部、工程會、電腦公會共同討論政府採購規定，將包括軟體、服務等過去不合理部分提出調整。

彭双浪並感謝台北市電腦公會所有員工，無時無刻地挑戰，完成不可能任務，在各種展會前無日無夜的投入，讓所有展會活動都圓滿成功。

他感謝政府部門，感謝數發部、環境部、工程會等各部會，以及地方政府對展會的幫助，給台北市電腦公會的支持，充分反映產業需求。他表示，6年任期到了，仍與公會在一起，還是公會家庭一分子，盼下任理事長帶領員工繼續成長茁壯，迎接未來50年。（編輯：張良知）1141215