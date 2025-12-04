彭啓明促各部會提ESCO示範案 加速節能減碳

（中央社記者張雄風台北4日電）環境部長彭啓明今天說，為加速企業能源效率改善，將於明年1月永續長會議提倡各部會有能源技術服務業（ESCO）示範案，引導更多場域投入節能減碳，強化制度與技術面推動能量。

環境部舉辦「114年環境部輔導補助節能減碳記者會」。公布3項節能減碳措施成果，包括ESCO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫；3項計畫合計每年減碳效益約2萬7001公噸。

廣告 廣告

ESCO節能專案部分，環境部見證慈濟醫療財團法人、SGS台灣檢驗科技公司與ESCO合作推動節能專案備忘錄簽署儀式。

根據統計，慈濟醫院整合多院區節能，每年可省電1224萬度，減碳效益5803噸，減省電費約新台幣4295萬元；SGS台灣檢驗科技公司透過空調系統更新，預估每年節電59萬度、減碳效益約280噸，省下電費355萬元。

彭啓明表示，現階段環境部目標是採取「點火」策略，透過協助推廣提高各企業對ESCO的興趣；預計在明年1月政府永續長會議上，請各部會都能提出類似的示範案場，擴大合作推動節能。

彭啓明說，由於許多單位的設備責任分散，例如冰水主機、冷氣、照明分別由不同的人或公司負責，導致無法有效統合作業；慈濟成功的關鍵在於願意整合各項節能措施，並且組織了一個小組執行所有的面向，下定決心推動。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜告訴中央社記者，其他如長庚醫院也差不多完成節能改善，目前希望像是馬偕、台北醫學大學等這類型的集團醫院也能夠參與。

此外，吳珮瑜指出，透過前瞻經費補助，環境部也推出「冷卻行動示範運行補助計畫」、廢（污）水綠色轉型，平均每案約百萬元補助。

冷卻行動示範運行補助計畫共補助27案，涵蓋醫院、學校、商辦大樓、機關及工廠（非碳費徵收對象）等，合計每年減碳約4740噸；執行方式包含設備汰換、導入智慧化管理提高能源使用效率等。

除此之外，環境部推動廢（污）水綠色轉型，今年核定16處示範案場，包含能源化3處、資源化3處及低碳智慧化10處，預估每年可減碳1萬6178噸。（編輯：管中維）1141204