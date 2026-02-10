彭啓明指地方應自主處理垃圾 沈夙崢籲撤換不適任評委、重新審視選址 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

南投縣政府擬在名間鄉設置焚化爐，引發各界關注，名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立等人，近日到環境部大門口舉辦記者會。南投縣議員沈夙崢則指出，二階環評範疇會議竟出現評委指責民眾畫面，建議應撤換不適任評委，並請縣府重新審視選址的合理性。

環境部長彭啓明表示，南投一年累積9萬多噸垃圾，其中6萬餘噸由其他縣市協助去化，但鄰近的台中市垃圾堆置量高；而南投目前累積垃圾量超過32萬噸，是全部南投縣民要面對的問題。

彭啓明說明，南投每日人均垃圾產生量約0.57公斤，略高於全國平均的0.55公斤，確實有減量必要，但地方一定要有自主處理設備，而焚化爐要設在什麼地方，需綜合評估考量，環境部不排除未來提供協助。但他也坦言，新版財劃法通過後，中央協助地方調度的量能已經受限。

沈夙崢認為，全縣垃圾堆積嚴重有設焚化爐必要，但縣府選址名間鄉後，未重視地方公所或自救會等陳情意見，且二階環評範疇界定會議上，還發生的陳抗下跪事件、環評委員不僅態度傲慢，更批評民眾，讓討論失焦。她建議撤換不適任評委，並請縣府重新審視選址的合理性。

環保局長李易書表示，評委皆現勘過廠址，選址後多次與公所溝通，及評估自救會陳情意見調整，例如焚化廠日處理量700公噸被認為過多，為此下修到500公噸。另二階環評範疇會有環團人士違規拿大聲公干擾會議，評委主席勸說好好溝通，但仍造成混亂，會檢討日後應讓會議正常進行。

另外，9日晚間草屯垃圾掩埋場傳出火警，民進黨南投縣長參選人温世政也表示，南投縣長期以來，因為缺乏自主處理垃圾的能力，被迫看著垃圾山在各鄉鎮堆積。

「南投的風景不該被垃圾遮蔽，農產更不該被疑慮壟罩。」温世政認為，自建垃圾處理中心，是這一代必須承擔的責任，但對的政策必須放在對的地點，並經過對的程序。謾罵無法熄滅火源，更無法清空垃圾山。家鄉的安全需要專業的制度與勇於承擔的責任。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

