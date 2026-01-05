彭啓明推廣衛生紙丟馬桶 爆料立法院化糞池「連預算書都有」

環境部長彭啓明。（資料照片）

環境部長彭啓明今天（5日）推廣「衛生紙丟馬桶」如廁觀念，透露立法院的廁所原本禁止丟衛生紙到馬桶裡，沒想到打開化糞池竟發現「五花八門」，有褲子、衛生棉，甚至連預算書都有，讓他直呼非常誇張，強調馬桶不是垃圾桶。

政府自2017年起宣導「衛生紙丟馬桶」，但不少民眾擔心引發阻塞，還是不敢將衛生紙丟進馬桶。彭啓明強調導致馬桶阻塞的往往不是衛生紙，而是錯誤的丟棄習慣，指出立法院的廁所原本要求不能將衛生紙丟進馬桶，經過溝通與打開化糞池後，發現裡面什麼都有，還赫然驚見褲子和預算書。

彭啓明強調如廁環境很重要，然而台灣什麼都好，廁所卻還不夠好，許多公廁給人又濕又髒的印象，為此曾經向民眾喊話「相信科學，不要相信感覺」，只要有環保標章的26家衛生紙，遇水即可迅速溶解，不會造成管線阻塞。

今天與會的朝野6名立委，一致認為安全乾淨的廁所，象徵著國家對公共衛生、環境保護以及人權的重視，立委吳沛憶承諾會向民眾宣導正確的如廁文化，也會支持環境部的相關預算；立委張雅琳則為長輩請命，提到坐式馬桶對長輩非常重要。





