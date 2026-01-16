彭啓明訪視竹北市 肯定清潔隊革新作為

環境部部長彭啓明今（十六）日赴新竹縣竹北市參加豆子埔溪水環境改善工程開工典禮，會後就近拜訪鄭朝方市長，對竹北市近年大幅改善清潔隊工作環境、翻轉社會對清潔人員形象的創新作為予以高度肯定，並就地方空氣品質監測需求，研議增設空氣盒子可行性，展現中央與地方攜手合作、共同提升城市環境品質的決心。

鄭朝方市長指出，市府近年積極推動清潔隊全面升級，從清潔車輛的外觀與功能改造，到清潔隊員的裝備配置與工作環境，皆投入大量心力。其中，清潔隊休息空間更以「貴賓室等級」為設計標準，提供安全、舒適且受尊重的工作環境；隊員制服亦融入設計感，兼顧實用性與城市形象，成功翻轉外界對清潔隊員的既定印象。

此外，鄭市長也提出空氣品質監測需求，建議於新埔與竹北交界處，以及舊城工業區各增設一定數量的「空氣盒子」，以補強監測密度，即時掌握居民關心的空氣品質變化。以因應異常異味的追蹤。

彭部長表示，竹北市目前已設有空氣盒子，對於提出的增設建議，將責成相關單位研議辦理，朝提升監測密度、強化在地空氣品質管理的方向努力。

彭部長強調，良好的環境治理，來自於對第一線人員的重視與支持，未來環境部將持續與各級地方政府密切合作，共同打造更宜居、永續的城市環境。