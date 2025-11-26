彭啓明談台灣淨零策略 定位「破風者的追隨者」

（中央社記者張雄風台北26日電）COP30落幕。觀察全球淨零趨勢，環境部長彭啓明定位台灣在國際間屬於「破風者的追隨者」，例如追隨日本在亞洲的減碳模式；他強調，再生能源成為台灣轉型的唯一出路。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）與會各國日前達成協議，但未如歐洲聯盟等國所要求的納入一個逐步淘汰化石燃料的路線圖。

彭啓明接受媒體聯訪時表示，他還在民間時，曾親自參與11次COP大會，此屆透過多元方式參與、觀察，整體而言，雖然今年適逢巴黎協定10週年及第30屆COP大會，但最終並沒有產生重大的政治宣言或結論，保護雨林或禁止砍樹的行動也沒有預期的強勢。

除此之外，彭啓明指出，美國並未參與這次會議，而中國則刻意保持低調、未主導談判；也由於美國對再生能源和化石燃料的態度，可能導致全球淨零推動進度出現大幅波動，例如美國將再生能源產業拱手讓給中國。

對台灣的影響，彭啓明評估，由於台灣不是聯合國的會員國之一，在調適金援部分，台灣無法直接捐款給國際調適基金，也無法申請相關的資助；不過，若依照巴黎協定第6.4條國與國之間或多邊的國際可轉讓減量額度的規範下，可透過共同參與計畫的方式，讓台灣在國際碳權局勢中獲得一席之地。

彭啓明強調，若2028年巴黎協定第6.4條正式上路，台灣目前正處於「跟時間賽跑」的緊急狀態，以確保不會落後於高度競爭的國家如韓國、日本和新加坡。

另一方面，彭啓明說，也由於美中在淨零推動態度上的轉變，可能導致全球在淨零的版塊發生移轉，台灣必須要想辦法在夾縫中求生存。

彭啓明認為，台灣在全球淨零進程中不處於「領導者」的地位，而是「追隨者」，因此，台灣的策略是做「破風者的追隨者」（例如追隨日本在亞洲的減碳模式），以減輕壓力並穩定發展；台灣的化石燃料幾乎全部依靠進口，這使得再生能源成為台灣轉型的唯一出路。（編輯：管中維）1141126