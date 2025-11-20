彭啓明赴巴拉圭推動「台巴環境治理行動方案」 共推三大合作

環境部今天(20日)表示，環境部長彭啓明11月中旬應邀前往巴拉圭，與巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多(Hon. Rolando De Barros Barreto)共同召開雙邊工作會議，雙方盤點預計明年啟動的12項「台巴環境治理行動方案」，共推氣候治理、循環經濟及環境治理三大雙邊合作。

巴雷多於今年10月1日訪台期間與彭啓明簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，彭啓明11月中旬應邀前往巴拉圭，與巴雷多共同召開雙邊工作會議，我國駐巴拉圭大使韓志正見證陪同，推動台巴氣候與環境合作再深化。

環境部指出，彭啓明於工作會議中說明我國在氣候治理、淨零路徑及環境政策的最新進展，並盤點預計明年啟動的12項「台巴環境治理行動方案」，包括將建立行動機制，在部長年度互訪及每季開會的基礎上建立氣候治理、循環經濟及環境治理等3項主題雙方工作群組，推動多元雙邊合作機制；也將基於《巴黎協定》合作瞭解備忘錄，啟動由雙邊政府帶頭的碳權示範計畫，包含電動巴士、ARR(造林、再造林與植被恢復)等項目，逐步推展數位登錄平台、台巴ETS平台等工作。

此外，在循環經濟方面，將透過技術輔導與我國8+N產業聯盟鏈結，深化台、巴資源循環政策與經驗交流。另一方面，針對公務人員互訪、青年學習、學研交流、AI合作、綠色科技趨勢等工作，雙方也將透過環境治理工作群組凝聚共識、逐步推展。

環境部說明，彭啓明此行受巴雷多邀請，也拜訪全球最大水力發電設施之一的伊泰普(Itaipu)水力發電廠，其水力發電裝置量達14GW，由巴拉圭及巴西兩國共同營運。彭啓明率團了解巴拉圭達成RE100的綠能供應模式，商討兩國未來可能的合作模式，彭啓明與巴雷多並在伊泰普園區共同種下風鈴木，象徵台、巴攜手推動碳權合作與永續夥伴關係的長期承諾。

環境部強調，我國雖非「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)締約方，仍自主遵循《巴黎協定》與COP28決議，並積極推動NDC 3.0及各項永續政策。未來台灣將持續與巴拉圭及各友邦緊密合作，以務實行動多元參與國際氣候行動，強化氣候治理、推動淨零轉型，為全球永續發展貢獻更多台灣力量。