彭啓明赴巴拉圭推「台巴環境治理行動方案」 深化雙邊永續夥伴關係

照片來源：環境部網站

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

環境部氣候變遷署今（20）日表示，環境部長彭啓明11月中旬應邀赴巴拉圭，與巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多共同召開雙邊工作會議，推動「台巴環境治理行動方案」，在氣候治理、循環經濟及環境治理3大主題建立合作機制，深化兩國在《巴黎協定》架構下的夥伴關係。

氣候變遷署說明，此次行程是延續今年10月1日巴雷多訪台期間，與彭啓明簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」的成果，部長此行由我國駐巴拉圭大使韓志正陪同，推動台巴氣候與環境合作再深化，共創雙邊「雙贏」（WIN-WIN）新契機。

環境部表示，這次工作會議於巴拉圭時間2025年11月17日下午3時，在巴拉圭環境及永續發展部召開，由該部巴雷多部長主持，環長辦公室主任、計畫司長、碳權管理局長、空氣品質司長、環境品質控制司長、水資源司長等全數出席，展現對台巴合作的重視，過程中彭部長說明我國在氣候治理、淨零路徑及環境政策的最新進展。

彭啓明盤點，預計明（2026）年啟動12項「台巴環境治理行動方案」，分為4大面向。首先，在「建立行動機制」方面，將在部長年度互訪及每季開會的基礎上，建立氣候治理、循環經濟及環境治理等3項主題的雙方工作群組，推動多元雙邊合作機制。

第二，在「氣候治理主題」方面，將基於《巴黎協定》合作瞭解備忘錄，啟動由雙邊政府帶頭的碳權示範計畫，包含電動巴士、ARR（造林、再造林與植被恢復）等項目，並逐步推展數位登錄平台、台巴ETS平台等相關工作。

第三，在「循環經濟主題」部分，透過技術輔導與我國8+N產業聯盟鏈結，深化台巴資源循環政策與經驗交流。第四，則是有關公務人員互訪、青年學習、學研交流、AI合作及綠色科技趨勢等工作，將透過環境治理工作群組，由雙方凝聚共識、逐步推展。

環境部說明，彭啓明部長此行受巴雷多部長邀請，亦拜訪全球最大水力發電設施之一的伊泰普水力發電廠。該廠水力發電裝置容量達14GW，由巴拉圭及巴西兩國共同營運，彭部長率團了解巴拉圭達成RE100的綠能供應模式，並商討兩國未來可能的合作模式。最後，彭部長與巴雷多部長於伊泰普園區共同種下風鈴木，象徵台巴攜手推動碳權合作與永續夥伴關係的長期承諾。

環境部強調，我國雖非UNFCCC締約方，仍自主遵循《巴黎協定》與COP28決議，並積極推動NDC 3.0及各項永續政策。未來台灣將持續與巴拉圭及各友邦緊密合作，以務實行動多元參與國際氣候行動，強化氣候治理、推動淨零轉型，為全球永續發展貢獻更多台灣力量。

照片來源：環境部網站

