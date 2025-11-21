彭啓明部長盼與友邦深化環境交流 多元參與+集體行動落實巴黎協定

適逢《聯合國氣候變化綱要公約》第三十屆締約方大會（UNFCCC COP30），環境部長彭啓明秉持 「專業、務實、有貢獻」精神，呼應COP30大會「全球共作（Global Mutirão）」 理念，以臺灣「氣候治理與環境政策：邁向2050淨零策略與進展」（Climate Governance and Environmental Policies: Roadmap to Net Zero）為主軸，盼透過多元方式參與國際氣候行動，深化我國與各友邦在氣候與環境面向交流合作。

彭部長分享臺灣近期面對颱風路徑常有罕見路徑，尤其颱風的強度與雨量都創新高、風災後又連日豪雨釀災、堰塞湖溢流、太陽光電設施及石綿瓦受損、大量廢棄物產生等複合災害經驗，強調提升氣候韌性的迫切性。以及臺灣最新公布的NDC 3.0 目標、2030 至 2035 年能源轉型方向、碳費制度與 ETS 規劃、企業自願減量制度、與歐盟碳交易平台合作、臺版 CBAM 進展、百億綠色成長基金運作及循環經濟成果等政策進展，展現臺灣在氣候治理、綠色科技與產業轉型上的務實成果，普獲友邦高度關注與肯定。

彭部長表示，盼與友邦進行多項環境領域合作，範疇涵蓋氣候治理、國際碳信用合作、廢棄物處理及循環經濟、能源及再生能源部署、綠色金融與碳定價制度、法規治理架構、青年與公務員交流、學研合作、塑膠減量，以及 AI 與綠色科技應用等面向。彭部長期待未來透過互訪、能力建構、政策示範及共同參與國際平台，深化合作並形塑具體永續的夥伴關係。

環境部強調，雖臺灣非 UNFCCC 締約方，已自主遵約提出國家自定貢獻（NDC3.0）、兩年期透明度報告等公約文件，以務實行動與透明治理與國際接軌；但淨零轉型並非一國之力可以達成，需要全球共同行動， 我國除持續爭取參與聯合國氣候變遷大會外，亦致力深化與友邦合作，採取集體行動擴大落實《巴黎協定》，共同為全球氣候治理與永續發展貢獻臺灣力量。