彭啓明部長赴竹北 肯定清潔隊美學革命與服務創新

▲環境部彭啟明部長（前排左五）與竹北市清潔隊員合影。（圖：環境部提供）

環境部長彭啓明《部長出任務》再度出發，這次前往新竹縣竹北市，實地走訪竹北市清潔隊，特地向竹北市長鄭朝方瞭解清潔服務升級經驗。竹北市清潔隊不僅全面更新制服，清潔車輛也改為現代感十足的銀藍色塗裝，有別於其他縣市常見的黃色清潔車，令人耳目一新，隊員們自豪地表示，穿上設計感十足的新制服、駕駛嶄新配色的清潔車，工作起來更有榮譽感。

彭部長表示，此行並非視察，而是抱持學習心態而來，他指出，竹北市透過美學設計、制度創新與服務文化全面升級，成功翻轉社會對清潔隊的既定印象，為全臺清潔體系提供極具參考價值的示範案例。鄭市長分享，他以「精品思維」推動清潔隊的「美學革命」，也強化第一線人員的榮譽感與專業認同。

鄭市長強調，清潔隊員是維持城市運作不可或缺的關鍵角色，「他們是這座城市最乾淨的手」。因此市公所以高規格重新設計制服與裝備，導入永續材質與機能性設計，並將清潔車轉型為具有科技感與高度城市識別性的銀藍色風格，讓清潔隊成為城市的「立體名片」。在設備方面，竹北市導入多項創新措施，包括優化清潔車與抓斗車設計、研發「移動式廚餘傾倒機」，運用類機械手臂設備減輕廚餘處理負擔，降低職業傷害風險。同時推動乾式廚餘與源頭減量政策，兼顧環境永續與第一線作業安全。此外，竹北市更邀請王品集團專業講師培訓服務禮儀，強化隊員與民眾互動品質，讓清潔與回收過程成為彼此尊重、愉快的城市日常。

彭部長指出，清潔隊員與每位民眾的生活息息相關，卻長期缺乏足夠關注與支持。竹北的經驗顯示，只要從制度設計、城市美學與服務文化著手，便能形成正向循環，提升整體城市品質。作為年輕且創新接受度高的城市，竹北成為新制度試行的重要起點。環境部將把相關成果帶回研議，作為推動全臺清潔服務與資源回收政策升級的重要參考，讓臺灣從基層清潔服務開始，邁向更乾淨、更美麗的永續社會。