彭啓明：台灣巴拉圭合作碳權 植林、電動巴士在列

（中央社記者張雄風台北30日電）環境部長彭啓明說，將與巴拉圭雙邊官方啟動碳權示範計畫，包含燃油巴士改為電動巴士、植林與再造林等，願景是台巴將合作區域命名「台灣與巴拉圭的碳權合作森林」，成為景點。

彭啓明11月中旬率團赴巴拉圭，推動「台巴環境治理行動方案」。

彭啓明告訴中央社記者，行動方案擬訂12項內容，包含針對氣候因應、循環經濟、環境治理等主題每月交流溝通進度，並訂每季由雙邊部長召開視訊會議；另外會有年度雙邊部長互訪、成立雙邊碳權小組；明年台灣將籌組產官學研團前往巴拉圭實地參訪。

台灣明年起正式收碳費，彭啓明說明，根據「碳費收費辦法」，經環境部認可的國外碳權，最高可扣減收費排放量上限的5%，因此這次出訪也由雙邊官方啟動碳權示範計畫。

彭啓明說，會在巴拉圭以100公頃林地為單位，由台灣綠色成長聯盟投入植林與再造林計畫，建立國家級碳權，初步測試規模可能在500到1000公頃，預估碳權約每公頃10噸、每噸價格約在15至40美元之間。

彭啓明也擘畫願景，希望台巴將合作區域命名為「台灣與巴拉圭的碳權合作森林」，未來甚至可發展成觀光景點。

另一方面，彭啓明指出，會由台灣協助，在巴拉圭測試電動巴士，以取代其現有的燃油巴士。由於巴拉圭的電力屬於綠電，油轉電的過程將產生碳權，雙方將組成團隊計算可獲得的碳權量。

除了碳權示範計畫外，彭啓明提到，後續會由公民營單位協助，建立巴拉圭數位碳權登錄平台；未來台巴合作的碳權也有望在台灣的碳交所上架。

今年環境部與綠色成長聯盟成員赴德參加ETS（排放交易系統）研習，也引起巴拉圭的興趣。彭啓明說，台灣在德國環境部協助下建立TW ETS，而台巴未來可以在這個基礎下建立雙邊的碳交易平台，建立「台灣與巴拉圭ETS結盟」，後續仍有待法規建立。（編輯：管中維）1141130