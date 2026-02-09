彭啓明：地方要有垃圾自主處理設備

環境部長彭啓明表示，希望地方要有自主處理垃圾的設備，並提醒一定要做好與地方溝通。（蔡佩珈攝）

南投縣政府擬在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引發各界關注，要求環境部長彭啓明表態，彭昨指出，希望地方要有自主處理的設備，但提醒一定要做好與地方溝通。南投縣議會昨臨時會上，名間鄉焚化爐也成為議場對峙焦點，議員沈夙崢與環保局長李易書脣槍舌劍，最終議長何勝豐出面緩頰。

時代力量昨與名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立等多個民團一起到環境部大門口舉辦記者會，指出南投垃圾缺口僅2萬噸，若能落實源頭減量10％，並依法調度，就不必興建焚化爐，強調彭啓明是守護茶鄉的「最後守門人」，只要表明立場，就能擋下開發案。彭啟明則表示，新版財劃法通過後，中央協助地方調度的量能已經受限。

彭啓明也表示，南投一年累積9萬多噸垃圾，其中6萬餘噸由其他縣市協助去化，但台中市的垃圾堆置量高，自身難保。南投目前累積垃圾量超過32萬噸，是全部南投縣民要面對的問題。

他提到，南投每日人均垃圾產生量約0.57公斤，略高於全國平均的0.55公斤，確實有減量必要，但地方一定要有自主處理設備，而焚化爐要設在什麼地方，需綜合評估考量，環境部不排除未來提供協助。

南投縣議會昨舉行臨時會，名間鄉焚化爐二階環評範疇界定會議上發生的陳抗下跪事件成為議場對峙焦點。沈夙崢直言，環評委員當天批評民眾「做了最壞示範」，態度傲慢，建議撤換不適任的環評委員。李易書則強硬回擊表示，「當天在亂的都是環保團體，我們開會就是希望大家坐下來理性溝通。」直言若議員對此有意見，下次會請鬧事者離開現場。

議長何勝豐語重心長表示，知道李易書壓力很大，目前南投縣垃圾量堆放超過30萬噸，大家都很苦惱，但趕人出場並非好的作法，「議員並不是反對興建焚化爐，而是好好和百姓溝通是我們該做的。全台灣每天製造這麼多垃圾，垃圾問題應該是中央要負責統一制度，但中央也是束手無策。」