彭啓明：擬修廢清法提高刑責 杜絕違法傾倒土方

（中央社記者高華謙、賴于榛台北29日電）為遏止非法傾倒營建剩餘土石方，環境部長彭啓明今天說，過去廢棄物清理法相關罰則不夠重，也易有脫產情況，已啟動廢清法等法案修法，將大幅度提高刑責，杜絕違法情形再發生。

為遏止非法傾倒營建剩餘土石方，內政部國土署今年1月1日起實施全流向管理政策，要求土石方清運車輛須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，引發業者強烈反彈。中央與地方政府討論後，提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

廣告 廣告

行政院今天舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，彭啓明表示，非法傾倒營建剩餘土石方問題已影響農田、河川與水資源，已到沒有退路的時候，這次經過內政部、環境部與法務部合作處理，也獲得朝野及地方政府支持。

彭啓明指出，過去廢棄物清理法相關罰則不夠重，也易有脫產情況，已啟動廢清法修法，並推動將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，大幅度提高刑責與未來循環的概念，希望早日送立法院審議，杜絕類似情形再發生。

法務部長鄭銘謙說，這3年執行全國同步加強查緝國土、法務及環保犯罪的專案，共執行517件，查緝到案共1587人，查扣不法所得超過新台幣7億元，並查扣大型機具200多台。

鄭銘謙指出，若以6年查緝統計來看，全國檢察機關偵辦各類的國土犯罪，共偵查終結起訴的有9836件，起訴被告共1萬8899人，緩起訴處分6355人，查獲不法所得共新台幣20多億餘元。

內政部國土署先前透過新聞稿表示，環境部正推動廢棄物清理法修法，包括授權營建剩餘土石方中央主管機關訂定全國一致的流向申報、追蹤規範等管理事項，且訂有相對應罰則，嚴懲土石方非法棄置或污染環境者。

現行廢棄物清理法第46條規定，若任意棄置有害事業廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：謝佳珍）1150129