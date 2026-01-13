彭啓明：收碳費、砂石車裝GPS 不應成漲價理由

（中央社記者張雄風台北13日電）環境部長彭啓明今天表示，營建業者不應將砂石車加裝GPS視為額外負擔，而是經營的基本成本；此外，碳費對於房價的影響「微乎其微」，上述兩者都不應該成為漲價的理由。

環境部今天舉辦「綠建築新思維：築綠而居 循環重生」記者會。呼籲未來營建業朝綠建築設計發展，也鼓勵民眾選擇綠建築及能效表現較佳的建築。

與會的信義房屋創辦人周俊吉表示，早期推動凶宅或海砂屋揭露時，業主也很有抗性，但透明化後市場反而更穩定；「能效標示」初期屋主可能會有抗性，且消費者在還不清楚省電效益前，對價格的推升效果有限；長期來看，具備良好能效標示的房屋，在市場上的價值與受歡迎程度一定會提升。

彭啓明也趁機再次向建商喊話，不要以碳費為藉口亂漲房價。經環境部計算，碳費主要影響營建成本中的鋼鐵與水泥，而這些業者多已申請自主減量計畫，適用的費率較低，最終碳費對房價影響幾乎只有萬分之一，變動微乎其微。

內政部國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS（全球衛星定位系統），每個進出點都以電子聯單申報。

彭啓明表示，過去從營建工地（A）到分類暫置場所（B）是用紙本聯單，而從暫置場到最終處理場（C）卻沒有管制，現在是要求從A到B、再到C的清運車輛都必須加裝GPS；全台約1萬5000台砂石車，目前約3、4000台已完成安裝。

彭啓明強調，這不是現在才有的問題，是以前就存在，現在要解決這些非法棄置、亂倒的問題；業者不應將GPS或電子化視為額外負擔，這應該是經營的基本成本，因此不應該漲價，反而是要思考能不能做得更好。

與會的豐譽營造董事長謝佶燁表示，目前他們已經在工地現場做精細分類，確實會增加成本與時間，但如果不先處理好，把物資混雜在一起交給後端處理場，根本無法分類，最後只會衍生出更多廢棄物；未來若有更成熟的數位管理與循環經濟模式，成本壓力應能逐步調整。（編輯：李亨山）1150113