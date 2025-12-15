彭啓明：東南亞水泥排碳高 盼業者減少依賴

（中央社記者張雄風台北15日電）環泥將轉向東南亞水泥廠進口原料。環境部長彭啓明說，台版CBAM明年將試申報，列管水泥產品有6項；東南亞水泥碳足跡高，且查驗證機制簡略，呼籲減少對國外進口水泥的依賴。

環泥日前表示，考量供應、品質與成本等原因，環泥今年11月起，水泥原料已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、經濟部、農業部、交通部、國防部及內政部國土管理署就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明在接受媒體聯訪前，率先針對此事發言。他表示，水泥業還是應符合低碳與循環精神，因進口水泥的碳足跡包含海運的排放機制，整體排碳量會比較大。

彭啓明說，另外關切的是，包含東南亞在內的一些進口水泥，其碳足跡與碳排量的申報、查驗證機制，目前看起來相當簡略；因此會針對其查驗證機構，要求是否能夠再做更確實的確認，至少要與台灣相同的標準。

彭啓明說，台灣過去在碳足跡驗證方面非常嚴謹，所以對於進口水泥會提出同樣的要求。

此外，彭啓明提到，台灣本地的低碳水泥，本身已有一部分納入再生資源與循環利用的處理，循環利用比例已超過20%，這也是環境部推動的方向；未來經環境部資源循環署認可為「循環產品」，可引導政府機關優先採購這類產品，為企業提供穩定市場需求。

環境部今年中已宣布，台版CBAM（碳邊境調整機制）明年為啟動元年，實施試申報，目前已確定列管的水泥產品有6項。彭啓明表示，鼓勵國內業者持續提升水泥的低碳表現，在產能允許情況下，盡量減少對國外進口水泥的依賴，也為未來台版CBAM做準備。（編輯：吳素柔）1141215