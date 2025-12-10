彭啓明：核電再運轉審查 盼核安會負起更多責任

（中央社記者張雄風台北10日電）核二、三廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。環境部長彭啓明今天說，雖然依環評法，核電廠重啟不需經環評程序，但環境部希望核安會能擔負起更多責任，也會督促其審查須涵蓋環境考量。

經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。

環境部長彭啓明今天表示，根據目前法規，核電廠的重啟或再運轉不需進行環境影響評估，但環境部希望核安會能擔負起更多責任，並從環境角度督促核安會配合環境部的環評精神，將相關環境考量納入審查。

廣告 廣告

環境部今天舉辦「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」，彭啓明出席致詞並接受媒體聯訪。

彭啓明指出，核二、三廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，核安會審查在某種程度上類似環境部的環評審查，扮演著主管機關審查單位的角色；環境部也會與核安會保持聯繫，並督促核安會的審查項目中須涵蓋環境相關考量。

彭啓明表示，包括核廢料的解決方案須落實、核能相關檢查等，都會是關心的重點。他強調，核二、核三若要一起做，這就是核安會需要面對的事情。

核子反應器設施運轉執照申請審核辦法規定，若核安會審查通過再運轉計畫，台電須按計畫演練，並提交執行報告，經由核安會再次審查；同時間，核三自主安檢報告也要審查，2份報告獲准後，才能取得換發運轉執照、送填燃料。換言之，若核三要再運轉，須歷經核安會3次核定。（編輯：張雅淨）1141210