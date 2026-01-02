彭啓明：減塑不再「限制、限制、限制」 環境部推六大塑膠管制措施

減塑邁向長期抗戰。環境部去年底公布最新減塑目標，六大塑膠管制項目包含吸管、飲料杯、購物塑膠袋、免洗餐具、零售包裝、網購包裝。環境部強調，減塑不再依靠過往單一「禁限用」政策，且要導入循環經濟理念，目標2030年一次性塑膠產品減量5%。

環境部：塑膠禁限用政策陷瓶頸

我國於2018年提出2030年全面禁用四項塑膠（吸管、飲料杯、購物塑膠袋、免洗餐具）政策，原定2025年要達成全面限用。多年過去，這個目標已經確認無法達成。

環境部長彭啟明坦承，努力了7年，還是無法達到當時的目標。彭啟明表示，疫情之後民眾消費習慣改變，但不代表這幾年沒有成果。然而一次性紙容器、網購都是持續成長，這次改變「限制、限制、限制」的思維，加入經濟誘因，由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手，希望可以成功。

環境部去（2025）年12月29日宣布新的減塑目標，除了調整四項塑膠的管制強度，新增「零售包裝」與「網購包裝」兩個項目，且要導入循環經濟進行減量。新的管制指標參考歐盟趨勢，以2024年為基準年，達到2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%。

離島全面推自備杯優惠 吸管替代材質也將有認證

一次性飲料杯外帶自備杯優惠將持續。而且從今年起，五大離島更不限連鎖飲料店，全面實施外帶自備杯優惠。記者詢問，澎湖路邊的風茹茶攤位也算嗎？環境部資源循環署署長賴瑩瑩回應，「只要是飲料店都算」。

此外，環境部持續推動觀光景點、運動場域循環杯借還點、鼓勵百大企業加入循環杯借還清洗系統。針對一次性吸管，環境部策略是持續推廣就口杯，以及替代材質吸管。賴瑩瑩表示，環境部今年將建立吸管替代材質認證制度，避免漂綠疑慮。

一次性餐具部分，環境部目標2030年內用不提供免洗餐具。賴瑩瑩說明，計畫今年起連鎖餐飲、大型企業內用使用重複清洗餐具。2027年起公部門、大型活動導入循環容器。外送平台也會設置環保專區鼓勵業者改包裝，提供環保評比供消費者選擇。

彭啟明表示，目前正在推動建國花市轉型減塑市集，透過設計專屬大花袋、鼓勵自備、蒐集二手袋等措施，減少使用購物塑膠袋。預期今年底會完成建國花市轉型，2027年開始擴大推廣到別的市集，初期會以花市、農業市集為主，因為「愛護花花草草的人，也會願意愛護地球」。

零售網購包裝減量 鼓勵裸賣、循環設計

這次新增零售與網購包裝兩項管制項目，賴瑩瑩指出，零售通路會先用鼓勵方式，提供耐保存裸賣蔬果及可重複包裝產品供消費者選擇。包裝會鼓勵輕量、材質單一或使用再生料，也將會透過法令要求禁用PVC材質。還有「Green Package計畫」聚焦包裝設計，在不影響產品功能下，減少不必要的包裝。

網購包裝則要建立循環包裝產業鏈，導入導入無包裝、最少包裝出貨，推動循環包材及永續包裝措施。目標2026年開發智慧軟體協助包裝優化減量。

環團：肯定循環經濟 但欠缺落實時間點

對於環境部導入循環經濟，自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡表示肯定，「這是一條必須的路」。他指出，禁限用政策宣告終止，勢必會影響減塑的期程，但減塑本來就是要多管齊下，不能單靠禁限用措施。但他也建議，環境部應完善相關配套措施，例如循環杯推動至今使用率仍低落，就是因為民眾仍有疑慮且誘因不足，欠缺配套所致。

針對2030年塑膠減量5%、2035年減量10%目標，曾子郡則認為仍有不足，希望有滾動檢討機制，並納入物質流追蹤，逐步提高減量目標。此外，環境部並未說明相關政策期程時間點，希望明確說明各年度要達成的目標。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭也指出，環境部這次提出許多從一次性經濟轉向循環經濟的措施，然而，目前僅公布「重點管制」的原則與行動策略，還欠缺確切落實的時間點，呼籲環境部應儘快推動法規的訂定，並規範各種行業別以及包裝類型的減量計畫與重複使用目標，才能真正帶動轉型。