彭啓明：環境教育非背書 永續理念化為五感體驗

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）環境部今天舉行第10屆國家環境教育獎頒獎典禮，環境部長彭啓明說，環境教育不是坐在課堂裡背書，而是將永續理念轉化成五感體驗。

彭啓明表示，環境教育不是坐在課堂裡背書，而是發源自居民對土地的故事、對生活的體悟，進而將「守護行動」深化為「教育實踐」。更將永續理念轉化為可觸摸、可嗅聞、可品味的五感體驗學習歷程。

彭啓明說，2050淨零排放目標，需要每一個人的參與；這不是政府一己之力能完成的，而是需要所有人攜手向前，一起把最美好的藍天、綠地、青山與淨水，留給下一代。

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彭啓明提到資源循環推動法三讀通過，這屆國家環境教育獎入圍者中，有企業以紡織技術載體，從材料源頭推動綠色轉型示範場，將寶特瓶、牡蠣殼再製為高值機能布料；有團隊推動廚餘、農牧廢棄物資源化，開發出廚餘燃料棒，及運用污泥製作成茶杯與杯墊；有漁村社區推動低碳養殖與「零魚廢」循環系統、進行海草與珊瑚復育，展現台灣資源循環的超前部署與實力。

彭啓明表示，總統賴清德倡議「眾人來種樹」，期望共同推動國土綠蔭，調適氣候變遷，大家都是一起行動的夥伴。

「國家環境教育獎」設有機關（構）、民營事業、學校、個人、團體及社區6個組別。這屆獲獎者呈現台灣環境教育的多元樣貌，更彰顯跨世代、跨領域攜手推動永續未來的感動與希望。

機關（構）組從離島戰地、水庫流域到部落文化與生態治理轉化為可參與的教育現場，實踐「場域即教材、景觀即環境」理念。

個人組從低碳餐飲、農村共學、循環紡織到溪流復育、生質能源與友善農業，展現「人人都能成為環境教育實踐者」的行動能量。

學校組則翻轉偏鄉小校危機、深耕茶葉文化與食農教育、身障五感課程、棲地修復行動，或推動綠電合作社與淨零校園等，引導孩子從日常中理解自然、珍惜土地，讓環境教育成為啟發生命的重要力量。

民營事業組透過森林共管、循環林木利用、智慧農業、永續蜂場與森林餐桌等創新模式，串聯產業發展與環境教育。

團體組從步道守護、野鳥保育、海洋教育、低碳飲食至考古文化推廣，以集體行動編織出守護台灣土地的永續網絡。

社區組以低碳養殖、藍碳復育、循環工藝、青銀共學及文化走讀等方式，展現社區作為環境教育最深厚、最具韌性的實踐力量。

各組特優獲獎者分別是：台北翡翠水庫管理局、台東縣關山鎮農會、桃園市新屋區社子國民小學、東華大學副教授白益豪、社團法人台北市野鳥學會、嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會。（編輯：管中維）1150612