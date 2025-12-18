彭啓明：盡快赴歐談判CBAM 為廠商爭取最大利益

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)計算方案出爐，環境部長彭啓明今天(18日)表示，環境部將籌組「CBAM輔導資訊小組」協助產業，也將盡快赴歐盟展開磋商談判，一定會幫產業爭取最大利益，預估明年6、7月可將碳價扣抵計算方式定案。

歐盟17日公布碳邊境調整機制(CBAM)執行法案，CBAM憑證計算方式出爐，包括歐盟免費配額與出口國產品已繳碳費均可扣抵，以確保公平貿易、避免雙重碳價；不過，歐盟尚未公布在出口國支付的碳價要如何計算。由於我國繳交的碳費已納入用電，因此，相關扣抵認定也成為後續磋商重點之一。

環境部長彭啓明18日舉行記者會表示，環境部將籌組「CBAM輔導資訊小組」，並納入經濟部，自明年起啟動一系列公聽會或研討會，協助產業因應明年將上路的歐盟CBAM。

對於外界關切歐盟CBAM對台灣產業的衝擊，彭啓明表示，約新台幣幾十億的輸歐產業將受到影響，但不如預期的大，也並無「一年要繳8千億給歐盟」的事，他呼籲產業不用恐慌。至於實際受影響的廠商數量，仍待與經濟部盤點試算。

彭啓明表示，歐盟尚未公布出口國的有效支付碳價如何計算，雖然歐盟CBAM明年正式上路，但實際繳費要等到2027年，這中間還有一點時間，環境部會盡快赴歐盟展開協商談判，為產業爭取最大的利益。他說：『(原音)所以細節的部分，到底我們台灣如何扣減、扣多少、怎麼去算，這個我們一定會去幫台灣的產業找到最好的一個待遇，這個是我們希望趕快來做，因為趕快做的話，大家就會更安心，更早一點去編預算、去做準備，或是去做檢查的動作，這個是我們會比大家來得更急，所以我們也希望趕快去談。』

彭啓明說，歐盟CBAM與美國關稅是不太一樣的制度，環境部相當樂於與歐盟協商，歐盟很了解台灣推動碳費的做法，對於台灣推動差異化優惠費率也很有興趣，並認同台灣推動碳定價的制度與決心。他強調，環境部已與歐盟建立非常直接、暢通的聯繫管道，未來幾個月會啟動CBAM雙邊磋商，預估明年6、7月可定案，希望屆時在碳價抵減方面可以得到更好的結果，也希望在查驗機構認證部分能獲得認可。