彭啓明：管理土石方漏洞 支持清運車輛裝GPS

（中央社記者張雄風台北13日電）土石方清運新制引發業者反彈。環境部長彭啓明今天表示，管理漏洞已存在幾10年，政府有決心要徹底改變，完全支持土石方清運車輛必須安裝GPS；中央與地方正成立營建土石方去化的跨單位平台。

為防範非法傾倒廢土，以及遏止不肖業者不實繞場行為、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報。

環境部今天舉辦「綠建築新思維：築綠而居 循環重生」記者會。

彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，過去營建土石方從A地到B地、再到C地的過程中，由於缺乏監控，存在巨大的「黑數」與流向不明問題。環境部完全支持內政部推動的政策，清運車輛一定要裝GPS（全球衛星定位系統）。

彭啓明坦言，現在的土石方棧場或是最終處理場，在去化銜接上可能短時間內會有一點問題；已經協調地方政府，會開設如臨時棧場等地區，未來幾個月或1年土石方能有一個紓解的地方。

彭啓明認為，這只是短時間的亂象。他說，中央跟地方合作在過去1年總共有16個縣市成立營建土石方去化的跨單位平台，另外6個縣市正在進行當中；經費是新增的預算，也希望立法院盡速審查通過，能補助給地方政府建立這個平台。

彭啓明舉例，高雄市正透過「南星計畫」建立約3、400萬方的土石方暫置空間；基隆市將開啟土資場，建設處、都發局、環保局跨單位整合；中長期也規畫如台北港除公共工程外，已規劃釋出量能給地方政府。

彭啓明強調，能夠理解營建業者或生產鏈可能對改變感到不習慣，但仍呼籲營建與砂石業者務必配合運輸車輛安裝GPS；管理漏洞已存在幾10年，政府有決心要徹底改變。

環境部表示，環境部在「廢棄物清理法」修正草案中增訂中央營建主管機關土石方流向管理法源；「資源循環推動法」修正草案會增訂營建工地源頭分類、使用一定比例再生粒料規定，加強法律規範。（編輯：李亨山）1150113