彭啓明：若馬上禁用廚餘養豬 去化壓力非常大

（中央社記者張雄風台北25日電）台中發生非洲豬瘟，截至目前仍未恢復廚餘餵豬。環境部長彭啓明說，目前行政院正在進行協調會議，若要完全馬上禁用廚餘，去化壓力會非常大，因此希望設定一個落日時間。

由於台中發生非洲豬瘟，10月22日起活豬禁運、禁宰，同時禁用廚餘餵豬，因疫調結果，確認未落實廚餘蒸煮是爆發疫情主要原因，禁運、禁宰分別於11月6日及7日解禁，廚餘餵豬仍未恢復。

彭啓明今天接受媒體聯訪表示，本週行政院正在進行協調會議，討論內容包含家戶廚餘與事業廚餘何者可開放餵豬，以及禁用廚餘餵豬的「落日條款」等。

彭啓明補充，各縣市的要求不一，約有7個縣市表達禁用廚餘餵豬，但大型養豬業者希望能夠維持廚餘使用，農業部則傾向禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘；政策目標是讓全國有一個共同基調，目前還在討論，希望最快下週正式對外公布。

彭啓明解釋，經專家評估，目前焚化爐大約有10%以下容量可以接受焚燒廚餘，且不會產生戴奧辛；短期而言，如果努力進行廚餘減量，加上暫時使用焚化爐，可以緩解問題；長期來看，會鼓勵黑水虻、生質能或堆肥等廠商盡快投入。

彭啓明也說，若要完全馬上禁用廚餘，去化壓力會非常大，因此希望設定一個落日時間。

由於環境部日前推動廚餘養豬蒸煮監視系統，彭啓明強調，對於目前使用廚餘養豬並申請爭取的業者，會在12月底之前讓他們有時間安裝設備。

行政院長卓榮泰今天出席農業部「114年全國十大績優農業產銷班表揚典禮」時表示，台灣在最短時間內讓非洲豬瘟完全清消，感謝各界合作。他預告12月7日下個階段後，盼用新的方式讓養豬事業再次轉型升級。（編輯：張雅淨）1141125