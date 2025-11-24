彭啓明：行政院將討論廚餘養豬 盼本週有結果

（中央社記者張雄風台北24日電）台中一養豬場爆發非洲豬瘟後，各界關注未來是否會禁止廚餘養豬。環境部長彭啓明今天表示，目前各縣市態度不一，行政院將邀跨部會討論，希望最快本週能有結果。

為防範非洲豬瘟疫情擴散，環境部自10月22日起，配合農業部公告全面禁止使用廚餘餵飼豬隻，並啟動「全國廚餘應變處理作為」，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞；至於未來是否會強制禁止廚餘養豬，各界仍有不同意見。

立院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

根據環境部報告，統計10月23日至11月18日，平均每日產生廚餘1778公噸，其中逾5成目前採焚化（48%）或掩埋（8%）。

針對廚餘養豬議題，彭啓明表示，行政院將跨部會討論協調，希望本週能對外說明結果；若全面禁止廚餘養豬，對現在廚餘處理設施造成很大壓力。

彭啓明指出，環境部有洽詢專家學者，若廚餘經瀝乾，焚化爐可以接受燃燒的廚餘量約處理量能的1成，坦言「全面禁用（廚餘養豬）可能會很辛苦」。

彭啓明說，目前各縣市對於是否禁止廚餘養豬態度不一，部分縣市希望全面禁止，有部分希望訂定廚餘養豬的落日時間，有部分希望設置共同蒸煮場，也有的希望先發展堆肥、生質能或等設施，再禁止養豬，會在行政院跨部會會議中進一步討論。（編輯：管中維）1141124