彭啓明：非洲豬瘟防疫 焚化爐每月加驗1次戴奧辛

（中央社記者張雄風台北5日電）台中一養豬場驗出非洲豬瘟，防疫期間禁用廚餘養豬，有立委憂心將廚餘送焚化，可能會有戴奧辛污染。環境部長彭啓明今天表示，在應急的期間，全台焚化爐每個月會多加驗1次戴奧辛等污染物，確認不會有問題。

立法院社福及衛環委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例，經過疫調，以未落實蒸煮廚餘導致染疫可能性最高，也掀起各縣市未來是否會再用廚餘養豬的討論。

廣告 廣告

民眾黨立委陳昭姿質疑廚餘焚化，可能會產生戴奧辛等有害空氣污染物，但現在各縣市都以焚化處理，如何避免。

國民黨立委王育敏質詢指出，近3年農業部還核給31場新設的廚餘養豬場，政策走向不明，質疑廚餘養豬沒有落日。

彭啓明答詢表示，焚化爐只要溫度超過攝氏850度，就比較沒有戴奧辛的問題；全台26個焚化爐，後端都有空污防制系統及監測，現在防疫應急的期間，每個月會多加驗1次，確認不會有戴奧辛等污染物的問題。

彭啓明說，廚餘如果能先瀝乾，就與一般垃圾一樣；因廚餘處理設施也是嫌惡設施，過去許多民眾反對設立；經歷非洲豬瘟疫情，如果觀念改變，未來配合農政單位推動，規劃、經費到位就會做。

農業部次長黃昭欽答詢說明，目前農業部的政策是輔導廚餘養豬退場，但並沒有禁止，廚餘養豬場已經從2000多場降到目前400多場；若未來有訂定廚餘養豬的落日，就會依規定限制。（編輯：李亨山）1141105