彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

（中央社記者張雄風台北3日電）環境部長彭啓明今天表示，預計明天行政院將會拍板最終廚餘養豬政策，設1年緩衝期，在2027年全面禁止；未來廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑。

農業部擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期；此外，地方政府可自行選擇提早禁止。

彭啓明今天出席「2025年環境教育認證績優表揚會」，會後接受媒體聯訪時表示，行政院明天將正式宣布禁用廚餘養豬緩衝期設為1年，並鼓勵部分縣市半年達標。

彭啓明表示，基本上未來一定全面禁止，但是現在給1年的緩衝期，有些縣市提出更嚴的一個標準，例如說像嘉義縣、屏東縣，甚至不排除半年就可以達到。

彭啓明指出，未來全面禁止廚餘餵豬後，廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑；現在相關去化管道量能仍不足，推估「黃金交叉」可能落在明年底。

至於外界關心焚化爐燒廚餘可能產生戴奧辛的疑慮，彭啓明強調，廚餘焚燒量提高後，環境部會密切注意操作過程，環境部與專家團隊也會予以協助。

彭啓明說，新制對於家戶廚餘影響不大，仍交由清潔隊清理，但餐廳、團膳等業者未來廚餘去化將有成本，畢竟「環境更好一定要有代價」；但他也相信廚餘去化的相關新興產業將應運而生，對於循環經濟會有正面助益。（編輯：李亨山）1141203