彭啓明：3月邀地方政府訂定減碳具體措施

（中央社記者汪淑芬台北22日電）總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，環境部長彭啓明在會後記者會說，地方政府減碳不能只是煙火式的宣示，環境部3月將與地方政府開會，訂定實質減碳措施。

彭啓明表示，行政院去年通過6大部門的減碳行動目標，目前仍在彙整預計達到的成效，近期就會公布，公布後地方政府也應配合。

彭啓明提到，現在很多地方政府宣稱減碳，但不希望變成只是煙火式的宣示，而是要有實質成效。不能地方的減碳只靠經濟部的台電來減，必須有更多減碳實際作為，減碳必須中央與地方一起來做。

彭啓明指出，預計3月將邀地方政府進行工作坊，訂定地方的減碳措施，並規劃地方政府可依循的減碳工作指引，地方必須編列相對應的減碳預算，目前有9個地方政府都有減碳自治條例，希望訂了就要真正落實。

針對政府將籌設的行政法人氣候調適韌性中心，彭啓明表示，是環境部與國科會討論出來的，主要是雖然目前很努力減碳，但氣候仍在變化，目前的架構無法應付未來的氣候調適，因此需要打造一個國家氣候變遷的調適韌性中心，初期費用由今年收到的碳費支應。（編輯：張雅淨）1150122