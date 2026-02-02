彭啓明2/21出訪歐盟 談判CBAM兩大議題

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)已於今年上路，明年將正式收費。環境部長彭啓明今天(2日)表示，他將於農曆春節初五(2月21日)前往歐盟談判，主要磋商兩大重點，包括碳費抵減認定與查驗證機構認可，目前我方接收到的訊息均相當正面樂觀，預計今年中應可定案。

歐盟去年12月中公布碳邊境調整機制(CBAM)執行法案，CBAM憑證計算方式出爐，包括歐盟免費配額與出口國產品已繳碳費均可扣抵，不過，歐盟尚未公布在出口國支付的碳價要如何計算，包括我國碳費中已包含用電是否可再扣抵，以及我國查驗證機構是否獲歐盟認證，均待進一步確認。環境部長彭啓明當時表示將籌組「CBAM輔導資訊小組」協助產業，也將盡快赴歐盟展開磋商談判。

彭啓明2日與媒體餐敘時受訪表示，他預計農曆春節初五(2月21日)便會前往歐盟總部，展開為期8天的行程，與歐盟稅務暨關務總署談判CBAM相關細節，環境部氣候署、經濟部與行政院經貿談判辦公室已展開技術小組會議，他此行希望希望以部長級高度展開高層共識會議，磋商相關細節。

彭啓明指出，談判將聚焦兩大部分，一是我國查驗證機構是否獲歐盟認證，另一個則是我國碳費如何抵減，目前均獲得相當正面的回應。。他說：『(原音)所以大致上兩個部分，一個是查驗證的機構，第二個是碳費如何抵減、抵減多少、如何認定，那目前我們這兩個所接收到的訊息都是正面樂觀的，因為我們台灣的查驗證還有我們碳費制度已經都上路了，所以大家都還滿肯定的，所以我們獲致非常正面的一個回應。』

彭啓明強調，歐盟相當認同並肯定台灣推動的碳定價制度，由於歐盟CBAM還有許多草案將陸續在未來幾個月內公布，且各國的碳定價制度均不同，因此皆須進行細節磋商，台灣希望能搶在第一批或第二批完成談判的國家，預估今年中前應可定案。

此外，彭啓明表示，美國最近也已通過類似的境外汙染法案，我方正密切關注，環境部一定會走在前端，與經濟部、經貿辦合作，協助產業界面對國際貿易障礙，若產業遵循環境部的規畫，應該都不會有太大的疑慮或問題。