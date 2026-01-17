彭啟明出席新竹縣豆子埔溪水環境改善工程開工典禮

環境部與新竹縣政府攜手合作，持續推動改善大新竹地區水環境品質。環境部長彭啟明日昨特別出席「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」開工動土典禮，本工程總經費一．九億元，環境部挹注近一．二億元，支持地方建置每日處理水量達五千公噸的礫間處理系統，以自然解方淨化河川水質，期盼全面提升豆子埔溪水質與周邊環境品質，打造兼具生態、景觀與公共服務機能的都市水岸新典範。

頭前溪水系是大新竹關鍵供水與生態命脈，環境部長期投入補助建置多項水質淨化設施，維持流域水體水質穩定良好，而豆子埔溪作為頭前溪流經竹北精華區的重要支流，隨著都市人口急遽成長，環境負荷日增，為回應都市水環境改善需求，環境部再挹注經費與新竹縣政府共同推動本項工程。

本工程以水質淨化與污染削減為核心，規劃設置截流設施與礫間處理系統，預計每日可處理水量達五千公噸，氨氮去除率可達七十%，生化需氧量（BOD）與懸浮固體（SS）去除率可達八十%，有效改善豆子埔溪水質，同時提升水岸空間使用機能及營造多樣化棲地環境。

環境部表示，豆子埔溪改善工程是中央與地方協力典範，工程亦結合藍綠廊道縫補及河川景觀營造，透過水域基礎環境品質提升與周邊環境整體規劃之加乘效益，兼顧治水、淨水、親水及活水多元目標，促進水路空間多元利用，進一步提升都市生活品質、在地文化價值及整體生態環境，為新竹打造宜居、永續水岸城市環境。