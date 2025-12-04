彭啟明指減碳二萬七千公噸

環境部長彭啟明將推動用電大戶節能減碳，預估每年可減少二萬七千公噸二氧化碳當量之排放。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

環境部長彭啟明四日指出，將以醫院、大學等用電大戶為對象推動節能減碳，並協助企業加速設備更新以落實深度節能行動，預估每年減碳效益可達二萬七千公噸二氧化碳當量，這也是邁向二０五０淨零的重要基礎。

彭啟明四日也見證兩件能源技術服務（ＥＳＣＯ）示範案簽約，二示範案預估每年可減少排放約六０八三公噸二氧化碳當量。包括慈濟醫療體系的七家院所與東元電機提供節能工程服務，透過空調、照明、電梯等設備更新，預估每年可節電一二二四萬度，減省電費四二九五萬元。

廣告 廣告

另一案為台灣檢驗科技公司與東訊合作，以白宮大樓及黑鑽大樓為節能改善場域，透過空調系統更新，預估每年可節電五十九萬度，減碳效益二八０公噸二氧化碳當量，並可減省電費三五五萬元，本案展現商辦大樓在能源改善上的推動潛力，並為住商部門提升用能效率及落實減碳行動提供重要參考。

彭啟明表示，現階段環境部目標是採取點火策略，透過協助推廣提高各企業對ＥＳＣＯ的興趣；預計在明年一月政府永續長會議上，請各部會都能提出類似的示範案場，擴大合作推動節能。

環境部指出，廢汙水處理已成為環境部門主要的溫室氣體排放來源之一，占全國排放量約百分之零點九一，其中廢水處理與放流則占近四成，環境部以能源化、資源化、低碳智慧化及減害化四大面向推動廢汙水綠色轉型預計年底前規劃及核定共十六處示範案場，包括能源化三處、資源化三處及低碳智慧化十處，預估每年可減少碳排放一萬六一七八公噸二氧化碳當量。