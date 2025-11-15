彭啟明致敬林俊義 「今日許多理所當然制度都是他建立」

前環保署長林俊義辭世，環境部長彭啟明在臉書致哀，並肯定他的貢獻。資料照，翻攝促轉會臉書



前環保署長林俊義前天（11/13）辭世，享壽87歲。環境部長彭啟明在臉書致哀，並細數林俊義擔任署長時期的貢獻，許多今日被大家視為理所當然的環保制度、跨部會協作與國際接軌基礎，都是在林俊義努力下逐步建立，對於前輩的離世，「我深感不捨與哀痛」。

彭啓明表示，林俊義在2000年至2001年帶領環保署期間，正是台灣環境政策轉折、制度奠基的關鍵時刻。他以「創造乾淨、整潔、舒適的環境」與「兼顧環境與生態」為核心理念，建立許多今日視為理所當然的環保制度，以及跨部會協作與國際接軌基礎。「林前署長任內的貢獻極為深遠，我願在這裡代表環境部，也代表所有致力於環境工作的夥伴，向他表達最深的敬意」。

廣告 廣告

彭啟明列出林俊義的貢獻，包括面對旗山溪遭廢溶劑污染與紅蝦山非法掩埋事件，不僅親赴現場，更推動了《全國事業廢棄物管制清理方案》，明確建立由經濟部統籌責任的制度框架，之後更成立「事業廢棄物管制中心」，奠定日後台灣廢棄物申報、查核、輔導的完整制度；另外，從《海洋污染防治法》、海水水體分類、中小型焚化爐戴奧辛標準，到政府政策環評作業辦法，乃至民眾檢舉獎勵制度……大家今天所依循的許多制度，是在他任內奠定法規基礎。

彭啟明指出，林俊義任內，行政院核定二仁溪與將軍溪整治，中央與地方正式啟動巡守隊，這場整治工程後來成為台灣河川治理的重要象徵；2001年阿瑪斯號漏油事件，林俊義第一時間成立跨部會應變小組，結合軍方、人力與學術單位，公開資訊、嚴格監測、全力清理，奠定台灣日後海洋污染應變模式的雛形。

彭啟明提到，林俊義積極走向國際，與美國加州環保署簽下合作協定，也與產業界、學界深度對話，並推出「署長與民有約」，打開主管機關與民眾直接溝通的大門；他的任內，也是多座縣市焚化爐完工與驗收的重要時期，這些基礎建設支撐了之後20多年台灣廢棄物處理的穩定度，對民眾生活影響深遠。

彭啟明說，林俊義以堅定、務實、勇於改革的精神，為台灣環境奠定制度化、科學化、透明化的基礎。他所做的，是一代人的努力，也是後來所有環境治理者能繼續前進的起點。「身為現任環境部長，我深深感念他曾走過的路，也在此承諾，我們會延續他的精神，讓台灣的環境治理在時代的挑戰中持續往前」。

更多太報報導

季連成為水利署叫屈 稱萬榮鄉淹水肇因「臨時堤高度不夠」

汪小菲「麻六記」出事！客人吃完後狂拉 洛杉磯分店遭勒令停業

抵終點拒下車！20多歲男搭台鐵攻擊站務員嗆「要殺你」 瑞芳副站長掛彩