彭啟明致敬林俊義 「今日許多理所當然制度都是他建立」
前環保署長林俊義前天（11/13）辭世，享壽87歲。環境部長彭啟明在臉書致哀，並細數林俊義擔任署長時期的貢獻，許多今日被大家視為理所當然的環保制度、跨部會協作與國際接軌基礎，都是在林俊義努力下逐步建立，對於前輩的離世，「我深感不捨與哀痛」。
彭啓明表示，林俊義在2000年至2001年帶領環保署期間，正是台灣環境政策轉折、制度奠基的關鍵時刻。他以「創造乾淨、整潔、舒適的環境」與「兼顧環境與生態」為核心理念，建立許多今日視為理所當然的環保制度，以及跨部會協作與國際接軌基礎。「林前署長任內的貢獻極為深遠，我願在這裡代表環境部，也代表所有致力於環境工作的夥伴，向他表達最深的敬意」。
彭啟明列出林俊義的貢獻，包括面對旗山溪遭廢溶劑污染與紅蝦山非法掩埋事件，不僅親赴現場，更推動了《全國事業廢棄物管制清理方案》，明確建立由經濟部統籌責任的制度框架，之後更成立「事業廢棄物管制中心」，奠定日後台灣廢棄物申報、查核、輔導的完整制度；另外，從《海洋污染防治法》、海水水體分類、中小型焚化爐戴奧辛標準，到政府政策環評作業辦法，乃至民眾檢舉獎勵制度……大家今天所依循的許多制度，是在他任內奠定法規基礎。
彭啟明指出，林俊義任內，行政院核定二仁溪與將軍溪整治，中央與地方正式啟動巡守隊，這場整治工程後來成為台灣河川治理的重要象徵；2001年阿瑪斯號漏油事件，林俊義第一時間成立跨部會應變小組，結合軍方、人力與學術單位，公開資訊、嚴格監測、全力清理，奠定台灣日後海洋污染應變模式的雛形。
彭啟明提到，林俊義積極走向國際，與美國加州環保署簽下合作協定，也與產業界、學界深度對話，並推出「署長與民有約」，打開主管機關與民眾直接溝通的大門；他的任內，也是多座縣市焚化爐完工與驗收的重要時期，這些基礎建設支撐了之後20多年台灣廢棄物處理的穩定度，對民眾生活影響深遠。
彭啟明說，林俊義以堅定、務實、勇於改革的精神，為台灣環境奠定制度化、科學化、透明化的基礎。他所做的，是一代人的努力，也是後來所有環境治理者能繼續前進的起點。「身為現任環境部長，我深深感念他曾走過的路，也在此承諾，我們會延續他的精神，讓台灣的環境治理在時代的挑戰中持續往前」。
更多太報報導
季連成為水利署叫屈 稱萬榮鄉淹水肇因「臨時堤高度不夠」
汪小菲「麻六記」出事！客人吃完後狂拉 洛杉磯分店遭勒令停業
抵終點拒下車！20多歲男搭台鐵攻擊站務員嗆「要殺你」 瑞芳副站長掛彩
其他人也在看
1.6萬賣單沒人接...森崴能源風電案踩雷大虧121億元 開盤跌停一字鎖
森崴能源（6806）昨日重訊宣布因風電興建案成本暴漲，前三季認列虧損大虧121億元，也持續喊話與台電溝通，希望身為業主的台電能合理「伸援手」。森崴能源今（14）日恢復交易，股價果然受踩雷消息衝擊，開盤跌停鎖死，1.6萬張掛賣卻賣不出。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
11月限定！你不要的「廢棄行動電源」回收賺400元折扣＋禮券
你家抽屜是不是躺著一顆舊行動電源，想丟又不敢亂丟，深怕它變成一顆不定時炸彈？現在就是清掉它的好時機！台北市環保局推出回收活動，不但能安全處理掉家中的廢棄行動電源，還能拿到優惠好禮！ 潛藏家中的危健康2.0 ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入秋最強冷空氣將襲！挑戰冷氣團等級 全台急凍剩1字頭：體感降溫有感
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。今（14）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區慎防坍方及落石。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週冷空氣強襲！北部急凍探13度 氣象署：把握周末好天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（14）日上午中央氣象署與氣象專家皆發布最新預測，指出台灣將在周末迎來短暫回暖，但下 […]引新聞 ・ 1 天前
森崴能源風電踩雷？子公司爆工程爭議款 前三季大虧121億元
森崴能源（6806）今（13）日董事會後公布第三季財務報告，受到子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失。依據會計準則第三季也須將明年工程費用估列反映於財務報表。認列後，第三季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計虧損達121.72億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流 明利村再遭洪水衝擊
花蓮昨天受颱風影響雨勢不斷，林業及自然保育署花蓮分署今天凌晨2時許，執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300公尺有新的堰塞湖。據監測，馬太鞍溪新堰塞湖已於下午1時許溢流，第一波洪峰下午1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定而提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
「泉月樓行館」遭爆違建！ 業者喊冤：淹怕了才設防水閘門
位於宜蘭冬山鄉的「泉月樓行館」近日因被爆料部分建物為違建而引發廣泛關注。業者指出，這一切源於當地政府未能解決淹水問題，迫使他們不得不設置防水閘門和圍牆以保護自身財產。該行館在近期受到鳳凰颱風的影響，外圍的防水設施成功阻擋了洪水，讓內部保持良好狀態。中天新聞網 ・ 22 小時前
快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒
台南安定一處工廠今（14）日發生火警，消防隊目前已控制火勢，不過火勢伴隨大量濃密黑煙，導致台南7區發出「空品提醒」，另因風向逐漸轉為正北至東北東，連帶造成污染物影響高雄市20行政區。環保局呼籲民眾盡量台視新聞網 ・ 19 小時前
馬太鞍溪新堰塞湖洪水來了！提早2.5小時溢流「滾滾黑水」猛灌畫面曝
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉遭遇嚴重洪災，今(13)日上午又發現另一個新生堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署原先預估下午4點將到達滿水位，約100萬噸的水恐怕會溢流，緊急宣布光復區民眾撤離警戒範圍。沒想到溢流的時程提前，下午1點過後，馬太鞍溪橋的水勢明顯變得湍急、逐漸上升，景象讓人怵目驚心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下周「入冬第一波冷空氣」襲來！強度直逼大陸冷氣團 氣象專家點出3地區下探12度
[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣新頭殼 ・ 1 天前
寒流警報！入冬首波冷氣團來襲 北台灣恐「跌破12度」
受東北季風影響，這兩天台灣各地天氣依舊趨於濕涼。天氣分析師薛皓天預測，下周有機會迎來今年入冬首波冷氣團，北部低溫可能降至12度，最冷時段預計在下周二夜間至下周三清晨，民眾應提前做好防寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前
不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期
儘管台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今（14日）於《環境影響評估法》修法前共同發出緊急聲明稿，呼籲民眾黨採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。然而，這樣沉重的呼籲，依舊阻止不了民眾黨與國民黨聯手三讀通過修法。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
心好累！新堰塞湖提早2.5小時溢流 光復居民剛回家又撤離
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早2.5小時溢流，水量約32萬噸，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等11村里受影響，光復鄉居民剛返家又被迫撤離。一名養了30幾隻雞的居民難過地說：「農具和雞舍都沒了。」潰堤口仍有大量泥水湧出，甚至沖下貨櫃，居民心繫家園卻無法回家，祈求天災不再來。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭明典曝極區冷空氣要來了！下周台北低溫下探14度 跟「全球暖化」大有關係
天氣風險分析師吳聖宇指出，下周一到周三較強東北季風南下，預報模式預測台北站的低溫直逼14度，各地都將會有感降溫轉冷，可以繼續觀察看看有沒有機會挑戰大陸冷氣團等級的強度。天氣多一典 ・ 23 小時前
風電統包爆爭議款 森崴認列虧損120億元! 總經理胡惠森請辭道歉 郭台強暫代總座
國內首家離岸風電統包公司富崴能源爆發重大虧損，母公司森崴能源（6806）今天(11/13)公告，董事會通過總經理異動案，總經理胡惠森以「個人職涯規劃」為由請辭，將於11月30日生效，由董事長郭台強暫代總經理職務。胡惠森今天親自出席重大訊息記者會說明，並向股東鞠躬道歉。太報 ・ 1 天前
快訊／高雄人快關窗！安定區大火濃煙南飄「20區淪陷」環保局這麼說
環保局表示，根據氣象及環境部資訊更新，因風向逐漸轉為正北及東北東，影響範圍包含茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、仁武區、鼓山區、鳥松區、前鎮區、前金區、旗津區、小港區等13個行政區，另空氣品質受影響區域含涵蓋阿蓮區、路竹區、岡山區、湖內區、燕巢區、橋頭區、大社區等7區，提醒下風處民眾特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
光電環評修法 業者：台灣能源轉型大挫敗
立院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，太陽光電產業七大公協會發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，這項制度變動將波...聯合新聞網 ・ 8 小時前
25年來最早報到冷氣團？各國預測一次看 「恐低於14度」時間曝光
氣象署觀測資料顯示，今（14）日清晨平地最低溫17.2度出現在馬祖，不少地方都感受陣陣涼意；未來天氣狀況，持續受到關注。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」提醒，下週一起將有一波「強」冷空氣，有望達到冷氣團等級。若如預測般，這波將會是2001年（12月18日）至今，近25年來最早報到的冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前