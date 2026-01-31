彭啟明與日SPOGOMI聯盟理事長會晤 研議組代表隊參加世界盃大賽

環境部長彭啟明日前與日本財團（The Nippon Foundation）SPOGOMI聯盟理事長玉澤先生（Mr.Tamazawa）會晤，針對SPOGOMI聯盟推動撿垃圾運動賽事進行交流。彭部長高度肯定「SPOGOMI」（運動撿垃圾）以趣味競賽方式達到環境保護的核心價值，並表示臺灣積極準備參與SPOGOMI活動，民眾透過參與活動將更重視環境，並養成隨手維護環境清潔的生活習慣。

SPOGOMI結合了「Sport」（運動）與「Gomi」（日語：垃圾），將原本枯燥的撿垃圾行動轉變為團隊競技，近年來在國際上已吸引大量青少年與各領域族群參與。SPOGOMI撿垃圾比賽透過精準的分類規則與限時競爭，參與者能在賽程中深刻體會維持環境乾淨的重要，進而從源頭改變生活習慣。

廣告 廣告

日方代表分享過往SPOGOMI世界盃的賽事期程、評分基準與培訓經驗等，也期待未來二○二七年SPOGOMI世界盃有更多國家代表隊的參與，歡迎臺灣代表隊參加。

環境部表示，規劃以公私協力方式辦理本項活動，將邀集地方政府、民間團體或企業，在今年九月起辦理SPOGOMI預賽，並於明年四月辦理全國決賽，期待未來能參與SPOGOMI世界盃國際賽事並獲得佳績。這活動不僅是爭取榮譽，更是透過撿拾垃圾，減少廢棄物進入海洋，促進環境永續。