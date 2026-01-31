彭啟明變舞台劇演員！趙自強讚爆「都不用教」：好多橋段都部長想的

記者趙浩雲／台北報導

趙自強、彭啟明合作的繪本親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守言超人」。（圖／記者趙浩雲攝影）

由環境部與如果兒童劇團合作的繪本親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守言超人」今（31）日在臺北表演藝術中心藍盒子劇場首演，環境部部長彭啟明也化身劇中「總司令」角色登臺，與趙自強兩人共同受訪，彭啟明也獻上戲劇表演初體驗，趙自強大讚部長根本都不用他教，非常懂小朋友在想什麼。

彭部長表示，這次的巡演邀請到國內知名的如果兒童劇團，一共包含12場次的大型巡演，以及40場次的小型入校演出，每個縣市都有機會參與。此外，彭部長還針對來觀賞演出者，發出徵求「守護地球的超人」的特別任務，只要成功完成，就可以透過手繪、照片或文章創作，分享隨手關燈、不浪費食物、自備環保杯等日常中愛護地球的行動，當一個守護地球的超人。

廣告 廣告

此外，趙自強也特別大讚此次活動中一同合作的彭啟明部長，直言對方「不用教」，他可以提供戲劇部分的專業，但是彭部長本身就很有創意，像是劇中的化學實驗、小超人徵集的活動都是部長想到的，大家一起來把他執行出來，我覺得部長真的很了解小朋友，而且他也深信小朋友是我改變我們未來，成為讓地球更好的小超人。

今日首演現場，彭部長也親自挑選了3位參與第一場徵件活動的地球超人贈送禮物。彭部長表示：「守護地球不是少數人的責任，看到孩子們的創意及參與，讓我們對未來更有信心。」環境部表示，本劇改編自臺中市、新竹市、新竹縣及南投縣優良環境教育繪本，將快時尚浪費、氣候暖化、蜜蜂消失等議題，轉化為孩子易於理解的冒險故事。繼臺北首演後，劇團將巡迴全臺11縣市，下一場演出將於3月28日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂登場。

更多三立新聞網報導

喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病

女星E奶爆乳色誘黃少祺！他耳朵漲紅「不忍往下瞄」 最大尺度震撼登場

周杰倫愛店驚傳歇業！淡水50年老店「文化阿給」宣布了：之後會分家

吳尊15歲愛女暴風長大！合體老爸拍雜誌「宛若情侶」 網讚：爸爸都沒變

