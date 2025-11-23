彭啟明赴巴拉圭推動「臺巴環境治理行動方案」

環境部長彭啟明（左）出席臺灣、巴拉圭兩國環境部召開「臺巴環境治理行動方案」工作會議，共推氣候治理、循環經濟及環境治理三大雙邊合作。（圖：環境部提供）

延續今年十月一日巴拉圭環境及永續發展部巴雷多部長（Rolando de Barros Bar-reto）訪臺期間，與我國環境部彭啟明部長簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」的成果，彭部長日前應邀前往巴拉圭，與巴雷多部長共同召開雙邊工作會議，我國駐巴拉圭大使韓志正見證陪同，推動臺巴氣候與環境合作再深化，共創兩國雙贏新契機。

環境部表示，這次工作會議於巴拉圭時間十一月十七日下午三時於巴拉圭環境及永續發展部召開，由巴國巴雷多部長主持，環長辦公室主任、計畫司長、碳權管理局長、空氣品質司長、環境品質控制司長、水資源司長等全數出席，展現對臺巴合作的重視，過程中彭部長說明我國在氣候治理、淨零路徑及環境政策的最新進展，並盤點預計明年啟動的十二項「臺巴環境治理行動方案」，重點如下：

一、建立行動機制：在部長年度互訪及每季開會的基礎上，建立氣候治理、循環經濟及環境治理等三項主題雙方工作群組，推動多元雙邊合作機制。

二、氣候治理主題：基於《巴黎協定》合作瞭解備忘錄，啟動由雙邊政府帶頭的碳權示範計畫，包含：電動巴士、ARR（造林、再造林與植被恢復）等項目，逐步推展數位登錄平台、臺巴ETS平台等工作。

三、循環經濟主題：透過技術輔導與我國8+N產業聯盟鏈結，深化臺巴資源循環政策與經驗交流。

四、有關公務人員互訪、青年學習、學研交流、AI合作、綠色科技趨勢等工作，將透過環境治理工作群組，雙方凝聚共識逐步推展。