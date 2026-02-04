彭小刀憶大S俠女暖舉：連經紀人未來都顧 談大小S姊妹情：不是外人能懂

「大S」徐熙媛辭世屆滿一週年，日前家屬與親友於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。大S高中同窗、男星彭小刀今（4日）與韓國人氣女星金荷娜、人氣男團 INFINITE 主唱南優賢，以及百萬人氣 YouTuber 肌肉山山出席客家電視新戲《細細山路私密達》記者會，談及日前受邀前往弔唁的心情，他感性地說，「覺得經歷這一切，人真的要很珍惜當下，很珍惜呼吸的每一刻。」

彭小刀透露，心情當然很複雜，「從華岡藝校高中時期到現在，一起成長的夥伴，且都當上爸爸媽媽，也同樣在演藝圈經歷很多事情。」揭幕儀式當天由大S的摯友蔡康永與妹妹小S（徐熙娣）共同帶領流程。他直言，看著最親近的家人與摯友強忍悲痛主持，大家的內心都非常複雜。小刀感嘆：「大家都非常思念大S，但當天大家還是回歸到她的本性，希望大家是快樂的。」

談到大S私下的為人，彭小刀以「俠女」二字形容。他透露大S生前永遠在照顧別人，只要能力所及，絕對行俠仗義，甚至對同學佩慈說：「若有困難會賺錢養妳！」小刀更爆料一段鮮為人知的往事：大S曾因擔心自己若不繼續演藝工作，經紀人的未來生計會受影響，甚至主動提出「共用經紀人」的想法，希望確保身邊的親朋好友與夥伴都能受到妥善照顧。

▲ 彭小刀憶大S俠女暖舉，需要幫忙在所不辭。（圖：記者郭懿慧 攝）

針對大S老公具俊曄的近況，彭小刀坦言私下較無交集並不清楚，至於是否與小S聊一下近況，他則表示：「同學之間都有一種默契，僅透過訊息給予鼓勵！」對方收到就足夠了。他也感性地說：「大小S兩姊妹的情感太特別了，她們互相扶持、深愛對方的程度，外人真的無法完全體會。」

彭小刀也被問到孫協志與夏宇童即將於情人節舉辦婚禮的喜訊。小刀預告自己當天將擔任「招待」要職，並笑稱一定會包紅包，就看孫協志是否會收下。除了自己也是5566成員，與夏宇童私下關係也很好，一直很支持他的工作，看著好友們終於修成正果、走入婚姻，感到無比欣慰與開心。

▲ 彭小刀與金荷娜、INFINITE 主唱南優賢，以及YouTuber 肌肉山山出席記者會。（圖：記者郭懿慧 攝）

