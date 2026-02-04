彭小刀憶大S暖舉「她是天使俠女」

肌肉山山（左起）、小刀、金荷娜、南優賢4日出席節目記者會。（黃世麒攝）

小S徐熙娣、具俊曄、S媽黃春梅日前替病逝1年的大S在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。身為大小S高中同學的彭小刀，當天和其他同學一起出席活動，他昨和韓國女星金荷娜、INFINITE南優賢、網紅肌肉山山出席客家電視《細細山路私密達》記者會，被問到大S相關問題，感嘆：「經歷這一切後，人真的要很珍惜當下跟呼吸的每一刻」。

他昨分享揭幕儀式的內容，不捨小S和蔡康永都強忍悲傷的主持流程，「我相信他們的心情很複雜，大家都非常思念大S，但他們還是要回到他們的本性，希望讓大家都是快樂的」

小刀直言，大S心地善良到令人無法置信，「她真的是一個俠女！她很在意身邊的每個人，像她有跟佩慈講過，『不管發生什麼事，我一定會出來賺錢養妳』，我們前幾天在聊天，發現她也跟另個朋友講過」。

他也提到，大S有段時間將重心放在家庭，很擔心跟她共事多年的經紀人會有經濟困難，便主動問他「我們共用經紀人好不好？」，總是設身處地替他人著想的善良，讓小刀不由得再說：「她永遠是我心中的天使俠女」。

他這些年跟和大小S保持聯繫，偶爾會傳訊息互相關心，過去的同學聚會也幾乎會參加，上次見到大S是在她病逝的半年前。小刀表示，大小S對他跟其他同學而言都是很特別的存在，「她們姊妹的情感太特別了，互相扶持、深愛對方，外人是無法體會這個心情的」。

他坦言，因為跟具俊曄不熟，所以活動當日並未和具互動，至於難過到被周渝民攙扶的言承旭，小刀也說，因為自己在另一邊，加上陷在悲傷情緒裡，因此並未發現。