彭小刀憶大S生前暖舉「她就是俠女」 曾喊話摯友：我會賺錢養你

具俊曄與S一家2日在大S逝世一週年，於金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式，眾多演藝圈好友紛紛前來致意。身為大S高中同學的藝人彭小刀也出席送別摯友。彭小刀4日在客台節目《細細山路私密達》記者會上被問到此事，他細數她生前的暖心舉動，直呼對方就是個「俠女」。

具俊曄與S一家2日在適逢大S離世一週年，於金寶山舉辦紀念雕像揭幕儀式。（圖／中天新聞）

彭小刀今日和韓國三金影后金荷娜、男團INFINITE主唱南優賢，以及百萬體能網紅「肌肉山山」一同出席實境綜藝節目《細細山路私密達》記者會，被問到日前參加大S雕像揭幕儀式，他語帶沉重感嘆，坦言心情非常複雜，「我們從高中到現在一起成長嘛，大家都當爸爸媽媽，也同樣在演藝圈，所以經歷蠻多相同的事情」。

彭小刀（左2）今日和金荷娜（左3）、南優賢（右），以及網紅肌肉山山（左1）一同出席實境綜藝節目記者會。（圖／記者 伍映澄 攝）

彭小刀透露，當天是由小S及蔡康永帶領大家進行儀式，「我想他們的心情也是很複雜的，大家都非常非常思念大S，但他們又回到他們的本性，希望大家都是快樂的。」被問到有沒有特別關心小S，小刀認為，身為多年的好友，彼此間早已有了默契，不需要多說什麼，「大小S兩個人的情感真的太特別了，她們不是我們一般認識的姊妹，她們互相扶持、互相深愛著對方那種情感，大家可能沒有辦法完全體會。」

回憶起和大S最後一次的見面，是在對方逝世半年前，他形容，大S的心地好到大家很難相信，「她就是一個俠女」。更透露，大S過往曾和幾個要好的同學承諾，「如果有一天你發生什麼事，我一定會出來賺錢養妳的。」只要能在她範圍內做到的事，她就會盡可能地想照顧好身邊的人。

彭小刀身為大S的高中同學，感性回憶起對方生前的種種暖舉。（圖／記者 伍映澄 攝）

彭小刀更加碼透露，大S因為有很長一段時間較少出現在螢光幕前，甚至擔心起前經紀人的事業發展，還因此將自己的經紀人介紹給小刀，「因為她不確定自己還會不會做演藝工作，她就問我說：『欸小刀我跟你共用經紀人好不好？』」回想起大S生前種種的暖心事，也讓他感性地說：「她在我心中永遠都會是個非常棒的仙女、天使。」

