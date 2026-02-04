彭小刀憶大S私下俠義面 感嘆她是心中永遠的天使

彭小出席客家電視《細細山路私密達》記者會。（圖／客家電視台提供）

本月2日徐熙媛（大S）逝世一周年的紀念雕像揭幕，其家屬與好友齊聚金寶山哀悼。今（4日）大S高中同學彭小刀與韓星金荷娜、南優賢、肌肉山山一同出席客家電視《細細山路私密達》記者會時，也特別分享了大S在他心中深植的「俠女」形象，彭小刀感嘆道：「她永遠是我心中的天使俠女。」

他分享揭幕儀式的內容，不捨小S和蔡康永強忍悲傷的主持流程，「我相信他們的心情也是很複雜，大家都非常思念大S，但他們還是要回到他們的本性，希望讓大家都是快樂的」。

彭小刀透露，大S生前總是設身處地為他人著想。他回憶，大S曾有一段時間將重心回歸家庭，當時她因擔心合作多年的經紀人收入受影響，竟主動詢問彭小刀：「我們共用經紀人好不好？」這份怕身邊人受苦的善良，讓彭小刀至今難忘。

南優賢出席《細細山路私密達》上檔記者會。（圖／客家電視台提供）

談及好友離世後的心情，彭小刀坦言至今仍感到複雜且沉重。他感嘆：「我們一起成長，從高中青澀歲月到為人父母，都在演藝圈並肩作戰，經歷了太多相似的風景。」對於揭幕儀式當天，言承旭因過度悲慟需由周渝民攙扶一事，彭小刀表示當時自己也深陷在悲傷情緒中，加上位置不同，並未察覺身旁友人的互動。

他也提到，多年來與大小S姊妹始終保持聯繫，同學聚會也鮮少缺席。在彭小刀眼中，兩姊妹的情感極其深厚且獨特，「那種互相扶持、彼此深愛的連結，外人是很難真正體會的」。

金荷娜第一次參與台灣實境節目。（圖／客家電視台提供）

