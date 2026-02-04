彭小刀曝大S生前提「共用經紀人」暖心事蹟 還霸氣喊「賺錢養好友」

彭小刀分享大S生前「俠女事蹟」。翻攝Instagram @rio_peng、劉耀勻攝

藝人彭小刀（彭康育）於近日出席高中同窗大S（徐熙媛）的逝世週年紀念活動，以老同學的身分送別摯友。面對鏡頭，小刀神情流露不捨，細數兩人從華岡藝校時期至今超過二十年的深厚情誼，場面哀戚而溫暖。

彭小刀出席大S逝世週年雕像揭幕儀式。翻攝Instagram @rio_peng

青春同窗齊聚送別「女天使」

這場思念聚會源於小S在高中同學群組中的提議，小刀表示，當大家在群組收到訊息後，所有同學都排除萬難準時出席 。看著昔日同窗如今都已為人父母，並在演藝圈共同經歷風雨，小刀感嘆心情極其複雜 。他回憶，即便在最感傷的時刻，小S與蔡康永仍努力帶領流程，希望延續大S生前那份愛熱鬧、希望大家都能快樂的本性 。

俠女柔情：願賺錢養妳一輩子

談起對大S的印象，小刀形容她是一位心靈純淨的「天使」，更有著如俠女般的仗義性格 。他分享一段鮮為人知的往事，大S生前非常照顧身邊的朋友，曾對好幾位要好的同學承諾：「如果有一天妳發生什麼事，我一定會出來賺錢養妳的。」這種將朋友的未來掛在心上的溫暖，讓在場同學至今想起仍熱淚盈眶。

牽掛工作人員的最後溫柔

大 S 的貼心不僅止於好友，小刀更透露大S 在淡出幕前期間，仍時刻擔心長期共事的經紀人會因為她不工作而影響生計 。大S 當時甚至主動詢問小刀：「能不能跟你共用經紀人？」 這種凡事優先考慮他人的個性，讓小刀由衷感佩。儘管已經有一年多的時間未曾見面，但大S那份「只要有能力就願意照顧大家」的身影，將永遠留在老同學的心中。小刀感性地說：「她永遠都會在我心中是一個非常棒的仙女、天使、俠女。」

姊妹深情外人難以體會

面對外界對 S 家姊妹的各種關注，小刀感性地為好友發聲，他認為大小S之間的互助與深愛，早已超越一般人對姊妹情感的理解 。他表示同學之間有著不言而喻的默契，僅透過訊息傳達最深切的鼓勵與支持 。對這群一起長大的同窗而言，大S永遠是那個最勇敢、最耀眼的靈魂 。

大S紀念雕像。鄒保祥攝



