彭小刀現身金寶山！大S辭世滿1年 高中同學齊聚追思

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世至今屆滿1年，紀念雕像揭幕儀式昨(2日)在金寶山圓滿落幕，現場氣氛莊重又哀傷。除了丈夫具俊曄與妹妹小S等家人守候在側，高中同窗彭小刀也親自到場，並釋出合影與長文追思，感性形容整個儀式「一下哭、一下笑」，情緒交織如同一路走來的青春歲月，令人鼻酸。

彭小刀透露，當天是以「以大S為首的探索小組」名義，與多位高中同學一同出席紀念雕像揭幕會，形容過程充滿回憶與情感流動，他讚嘆大S的雕像「好美」，也感謝具俊曄用行動付出所有的愛，同時也不忘提及小S及夫家親人、「S媽」黃春梅與徐家親人對大S的思念與實際行動，讓在場所有人都深受感動。

彭小刀也在文末誠心祝福具俊曄、小S、S媽，以及所有深愛大S的親友，並表示自己將努力學習熙媛「俠義、善良的心」，繼續探索這個世界。隨著大S的雕像在金寶山靜靜矗立，這份跨越親情與友情的思念，也在現場留下深刻印記。

