彭小刀、柯有倫連環出包 KID毒舌酸「噗嚨共」

《綜藝玩很大》日前到桃園卡司蒂菈樂園出外景，柯有倫、彭小刀、郭靜以及紀卜心組成的「黑隊最強班底」與 KID（林柏昇）率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成的「菁英黃隊」展開對決，但關鍵時刻，彭小刀因玩得太專注一度忘記題目內容，與柯有倫連連出包，慘被KID虧「噗嚨共」。

比賽一開場就充滿火藥味，柯有倫展現出拚命、用盡全力的奪冠決心，在彈跳關卡中，他與紀卜心默契十足，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，他闖關時散發出的強大威壓感讓黑隊整體士氣大振。

彭小刀（後排左起）、柯有倫、吳宗憲、KID、胡祖薇、荳荳、孫其君、郭靜（前排左起）、紀卜心到桃園卡司蒂菈樂園出外景。《綜藝玩很大》

本集更祭出難度高達6顆星的魔王級關卡「十萬火急」，要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗才算獲勝，郭靜一度看到頭皮發麻，不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。

形象甜美的紀卜心則在比賽中徹底解放，被主持人吳宗憲大誇：「能文能武。」她為了贏球不擇手段、手忙腳亂，瘋狂拼勁KID都驚呆忍不住說：「紀卜心非常暴力！」

